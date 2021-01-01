Курс валют у Луцьку станом на 28 червня





Євро при купівлі становить – 32.45, продажу – 32.60.



Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.13, продаж – 7.19.



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