Курс валют у Луцьку станом на 28 червня
Сьогодні, 10:13
Курс долара у Луцьку станом на 28 червня 2021 року такий: купівля – 27.15, а продаж – 27.30.
Євро при купівлі становить – 32.45, продажу – 32.60.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.13, продаж – 7.19.
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Євро при купівлі становить – 32.45, продажу – 32.60.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.13, продаж – 7.19.
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