За добу на Волині підтвердили 7 випадків COVID-19, один — летальний
Сьогодні, 09:51
За минулу добу на Волині зареєстровано 7 випадків захворювання на COVID-19.
Про це йдеться в оперативній інформації Волинського обласного лабораторного центру щодо епідеміологічного нагляду (спостереження) за COVID-19 станом на 28.06.2021р.
Луцький район – 5 хворих:
- Луцька ТГ – 4 хворих
- Торчинська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
- Нововолинська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 1 хворий:
- Головненська ТГ – 1 хворий.
Усього станом на 28 червня в області зареєстровано 62 128 випадків.
Одужало – 60 513 осіб (за останню добу – 32).
Летальні випадки – 1195 (за останню добу – 1: Володимир-Волинський район, Локачинська ТГ – 1).
Методом ПЛР всього обстежено 254613 осіб, за останню добу – 181 особа.
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Про це йдеться в оперативній інформації Волинського обласного лабораторного центру щодо епідеміологічного нагляду (спостереження) за COVID-19 станом на 28.06.2021р.
Луцький район – 5 хворих:
- Луцька ТГ – 4 хворих
- Торчинська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
- Нововолинська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 1 хворий:
- Головненська ТГ – 1 хворий.
Усього станом на 28 червня в області зареєстровано 62 128 випадків.
Одужало – 60 513 осіб (за останню добу – 32).
Летальні випадки – 1195 (за останню добу – 1: Володимир-Волинський район, Локачинська ТГ – 1).
Методом ПЛР всього обстежено 254613 осіб, за останню добу – 181 особа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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