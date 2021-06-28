За добу на Волині підтвердили 7 випадків COVID-19, один — летальний





Про це йдеться в оперативній інформації Волинського обласного лабораторного центру щодо епідеміологічного нагляду (спостереження) за COVID-19 станом на 28.06.2021р.





Луцький район – 5 хворих:

- Луцька ТГ – 4 хворих

- Торчинська ТГ – 1 хворий



Володимир-Волинський район – 1 хворий:

- Нововолинська ТГ – 1 хворий



Ковельський район – 1 хворий:

- Головненська ТГ – 1 хворий.



Усього станом на 28 червня в області зареєстровано 62 128 випадків.



Одужало – 60 513 осіб (за останню добу – 32).



Летальні випадки – 1195 (за останню добу – 1: Володимир-Волинський район, Локачинська ТГ – 1).



Методом ПЛР всього обстежено 254613 осіб, за останню добу – 181 особа.



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