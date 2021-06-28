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За добу на Волині підтвердили 7 випадків COVID-19, один — летальний

За добу на Волині підтвердили 7 випадків COVID-19, один — летальний
За минулу добу на Волині зареєстровано 7 випадків захворювання на COVID-19.

Про це йдеться в оперативній інформації Волинського обласного лабораторного центру щодо епідеміологічного нагляду (спостереження) за COVID-19 станом на 28.06.2021р.


Луцький район – 5 хворих:
- Луцька ТГ – 4 хворих
- Торчинська ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинський район – 1 хворий:
- Нововолинська ТГ – 1 хворий

Ковельський район – 1 хворий:
- Головненська ТГ – 1 хворий.

Усього станом на 28 червня в області зареєстровано 62 128 випадків.

Одужало – 60 513 осіб (за останню добу – 32).

Летальні випадки – 1195 (за останню добу – 1: Володимир-Волинський район, Локачинська ТГ – 1).

Методом ПЛР всього обстежено 254613 осіб, за останню добу – 181 особа.

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