вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Переходив на «зебрі»: нічна аварія забрала життя молодого хлопця на Волині.ФОТО

Переходив на «зебрі»: нічна аварія забрала життя молодого хлопця на Волині.ФОТО
В ніч на понеділок, 28 червня на пішохідному переході легковик збив молодого хлопця, який перетинав дорогу у селі Дерно Олицької територіальної громади. Про це повідомляє Конкурент.

За повідомленнями очевидців, дорожньо-транспортна пригода трапилася близько опівночі. Пішохід намагався перейти дорогу неосвітленим переходом, коли в нього врізався легковий автомобіль.

Від отриманих травм хлопець загинув. На місці події працювали медики і правоохоронці. Причини аварії стануть відомі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Дерно, смерть хлопця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розпочався Петрів піст: що можна і не можна їсти
Сьогодні, 11:13
Курс валют у Луцьку станом на 28 червня
Сьогодні, 10:13
Переходив на «зебрі»: нічна аварія забрала життя молодого хлопця на Волині.ФОТО
Сьогодні, 10:05
За добу на Волині підтвердили 7 випадків COVID-19, один — летальний
Сьогодні, 09:51
Коронавірус в Україні: 285 нових заражень та 9 смертей
Сьогодні, 09:11
Схожі новини
У Дерно – ДТП за участю мотоцикліста та вантажівки. ВІДЕО У Дерно – ДТП за участю мотоцикліста та вантажівки. ВІДЕО
18 серпень, 2019, 18:12
Дві машини – в кюветі: на Волині бус з причепом зіткнувся з іномаркою. ФОТО Дві машини – в кюветі: на Волині бус з причепом зіткнувся з іномаркою. ФОТО
18 жовтень, 2018, 10:35
На Рівненщині поліцейські із Закарпаття на смерть збили пішохода На Рівненщині поліцейські із Закарпаття на смерть збили пішохода
25 червень, 09:44
У Луцьку водій в'їхав в огорожу та втік з місця події У Луцьку водій в'їхав в огорожу та втік з місця події
22 червень, 16:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розпочався Петрів піст: що можна і не можна їсти
Сьогодні, 11:13
 0
Курс валют у Луцьку станом на 28 червня
Сьогодні, 10:13
 0
Переходив на «зебрі»: нічна аварія забрала життя молодого хлопця на Волині.ФОТО
Сьогодні, 10:05
 0
За добу на Волині підтвердили 7 випадків COVID-19, один — летальний
Сьогодні, 09:51
 0
Коронавірус в Україні: 285 нових заражень та 9 смертей
Сьогодні, 09:11
 0
Медіа
відео
1/8