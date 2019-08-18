Переходив на «зебрі»: нічна аварія забрала життя молодого хлопця на Волині.ФОТО





За повідомленнями очевидців, дорожньо-транспортна пригода трапилася близько опівночі. Пішохід намагався перейти дорогу неосвітленим переходом, коли в нього врізався легковий автомобіль.



Від отриманих травм хлопець загинув. На місці події працювали медики і правоохоронці. Причини аварії стануть відомі згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ніч на понеділок, 28 червня на пішохідному переході легковик збив молодого хлопця, який перетинав дорогу у селі Дерно Олицької територіальної громади. Про це повідомляє Конкурент. За повідомленнями очевидців, дорожньо-транспортна пригода трапилася близько опівночі. Пішохід намагався перейти дорогу неосвітленим переходом, коли в нього врізався легковий автомобіль.Від отриманих травм хлопець загинув. На місці події працювали медики і правоохоронці. Причини аварії стануть відомі згодом.

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