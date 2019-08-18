Переходив на «зебрі»: нічна аварія забрала життя молодого хлопця на Волині.ФОТО
Сьогодні, 10:05
В ніч на понеділок, 28 червня на пішохідному переході легковик збив молодого хлопця, який перетинав дорогу у селі Дерно Олицької територіальної громади. Про це повідомляє Конкурент.
За повідомленнями очевидців, дорожньо-транспортна пригода трапилася близько опівночі. Пішохід намагався перейти дорогу неосвітленим переходом, коли в нього врізався легковий автомобіль.
Від отриманих травм хлопець загинув. На місці події працювали медики і правоохоронці. Причини аварії стануть відомі згодом.
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За повідомленнями очевидців, дорожньо-транспортна пригода трапилася близько опівночі. Пішохід намагався перейти дорогу неосвітленим переходом, коли в нього врізався легковий автомобіль.
Від отриманих травм хлопець загинув. На місці події працювали медики і правоохоронці. Причини аварії стануть відомі згодом.
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