У дитячому таборі поблизу Луцька відбувся «День відкритої води».ФОТО



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Захід, що має назву «День відкритої води», організували Волинський центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства спільно з депутатами Підгайцівської громади Миколою Господариком та В'ячеславом Разумовським за підтримки народного депутата Вячеслава Рубльова.





Привітали дітей та учасників свята голова облради Григорій Недопад, народний депутат Вячеслав Рубльов, голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, депутати Волинської обласної ради Юрій Ройко, Володимир Бондар, Ігор Лех та Оксана Філіпчук.



«Ми спільно будемо працювати для того, аби на теренах області активно розвивався напрямок національно-патріотичного виховання, – зазначив у вітальному слові Григорій Недопад. – Учасники власним прикладом мають показувати хороші результати, брати участь у заходах, які дійсно залишать незабутні враження і принесуть користь для фізичного і морального розвитку. Маємо спільно дбати про організацію здорового і захоплюючого відпочинку для наших дітей, про те, щоб виховувати в молоді патріотизм, національну гідність, прививати любов до активних і корисних розваг».



Як розповів директор центру національно-патріотичного виховання Богдан Бальбуза, «дні відкритої води» відбуватимуться в багатьох громадах, щоб ознайомити дітей і аби вони з вересня за бажанням могли обрати собі тематичний гурток для подальших тренувань і занять.



«Дуже добре, коли молодь гуртується, коли відбувається спортивне свято, яке єднає сильних людей. Я бачу, що ви – ті люди, які працюють над собою і прагнуть загартовувати дух і тіло через спортивну підготовку», - привітав учасників заходу Вячеслав Рубльов.



Подяку депутата Верховної ради України Вячеслав Рубльов вручив депутату Підгайцівської ОТГ Миколі Господарику за активну участь в організації заходу та в житті громади.



«У цей святковий день хочу висловити слова вдячності організаторам дійства і діткам, які відірвалися від гаджетів і від сидячого способу життя, зібравшись разом, щоб провести час захоплююче і з користю для здоров’я. Щиру подяку висловлюю Григорію Недопаду за підтримку і розвиток цього комунального закладу. Також дякуємо народному депутату Вячеславу Рубльову, який завжди серед перших у допомозі та в організації подібних заходів», - сказав голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.



Для дітей організували водні локації, атракції з велосипедного і пішохідного туризму, квести, майстер-класи з гончарства, природи і рідного краю, козацької та стрілецької зброї, спортивні ігри з тенісу та волейболу. Участь у спортивно-патріотичних заходах взяли всі охочі діти та підлітки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Змагання на байдарках, турнір з пляжного волейболу, краєзнавчий квест, майстер-клас зі скелелазіння та багато інших захоплюючих заходів відбулись 27 червня для дітей та молоді на базі дитячого табору «Сонячний».Про інформує пресслужба Луцької райради.Захід, що має назву «День відкритої води», організували Волинський центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства спільно з депутатами Підгайцівської громадитаза підтримки народного депутатаПривітали дітей та учасників свята голова облради, народний депутат Вячеслав Рубльов, голова Луцької районної ради, депутати Волинської обласної радита«Ми спільно будемо працювати для того, аби на теренах області активно розвивався напрямок національно-патріотичного виховання, – зазначив у вітальному слові Григорій Недопад. – Учасники власним прикладом мають показувати хороші результати, брати участь у заходах, які дійсно залишать незабутні враження і принесуть користь для фізичного і морального розвитку. Маємо спільно дбати про організацію здорового і захоплюючого відпочинку для наших дітей, про те, щоб виховувати в молоді патріотизм, національну гідність, прививати любов до активних і корисних розваг».Як розповів директор центру національно-патріотичного виховання, «дні відкритої води» відбуватимуться в багатьох громадах, щоб ознайомити дітей і аби вони з вересня за бажанням могли обрати собі тематичний гурток для подальших тренувань і занять.«Дуже добре, коли молодь гуртується, коли відбувається спортивне свято, яке єднає сильних людей. Я бачу, що ви – ті люди, які працюють над собою і прагнуть загартовувати дух і тіло через спортивну підготовку», - привітав учасників заходу Вячеслав Рубльов.Подяку депутата Верховної ради України Вячеслав Рубльов вручив депутату Підгайцівської ОТГ Миколі Господарику за активну участь в організації заходу та в житті громади.«У цей святковий день хочу висловити слова вдячності організаторам дійства і діткам, які відірвалися від гаджетів і від сидячого способу життя, зібравшись разом, щоб провести час захоплююче і з користю для здоров’я. Щиру подяку висловлюю Григорію Недопаду за підтримку і розвиток цього комунального закладу. Також дякуємо народному депутату Вячеславу Рубльову, який завжди серед перших у допомозі та в організації подібних заходів», - сказав голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.Для дітей організували водні локації, атракції з велосипедного і пішохідного туризму, квести, майстер-класи з гончарства, природи і рідного краю, козацької та стрілецької зброї, спортивні ігри з тенісу та волейболу. Участь у спортивно-патріотичних заходах взяли всі охочі діти та підлітки.

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