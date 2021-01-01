У Ковелі вночі горіли господарські споруди.ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
Сьогодні, 28 червня, приблизно опівночі ковельчани з вулиці Академіка Богомольця повідомили рятувальників, що поблизу їх будинків горять сараї, які розташовані під одним дахом. Це навпроти Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання. Про це інформує Ковель media.
На місце пригоди прибуло було дві машини державної пожежно-рятувальної частини. Пожежу рятувальникам вдалося ліквідувати близько першої години ночі.
У господарській споруді вогнем знищено дах та особисті речі власників сараїв.
Причина загорання наразі невідома.
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На місце пригоди прибуло було дві машини державної пожежно-рятувальної частини. Пожежу рятувальникам вдалося ліквідувати близько першої години ночі.
У господарській споруді вогнем знищено дах та особисті речі власників сараїв.
Причина загорання наразі невідома.
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