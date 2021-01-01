У Ковелі вночі горіли господарські споруди.ВІДЕО





На місце пригоди прибуло було дві машини державної пожежно-рятувальної частини. Пожежу рятувальникам вдалося ліквідувати близько першої години ночі.



У господарській споруді вогнем знищено дах та особисті речі власників сараїв.



Причина загорання наразі невідома.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 28 червня, приблизно опівночі ковельчани з вулиці Академіка Богомольця повідомили рятувальників, що поблизу їх будинків горять сараї, які розташовані під одним дахом. Це навпроти Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання. Про це інформує Ковель media На місце пригоди прибуло було дві машини державної пожежно-рятувальної частини. Пожежу рятувальникам вдалося ліквідувати близько першої години ночі.У господарській споруді вогнем знищено дах та особисті речі власників сараїв.Причина загорання наразі невідома.

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