Зеленський вніс законопроект про Великий герб України

Володимир Зеленський заявив про внесення на розгляд Верховної Ради невідкладного законопроекту про великий державний Герб України. Про це голова держави заявив під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції, передає кореспондент



“Існує тільки одне незакрите питання - єдиний державний символ, який прямо передбачений Конституцією України, якого досі не існує - це великий Герб України. За ці роки було багато конкурсів та суперечок з цього приводу. Я гадаю, що у рік 30-ліття Незалежності та 25-ліття нашої Конституції, потрібно у цьому питання нарешті поставити крапку. А тому, відповідно до статті 93 Конституції України я вношу на розгляд Верховної Ради законопроект про великий державний Герб України, і визначаю його, як невідкладний для позачергового розгляду Верховної Ради України”, - наголосив Зеленський.



Президент зазначив, що доповідати законопроект під час пленарного засідання Ради буде перший Президент України Леонід Кравчук.



Президент також подякував за долучення до розробки законопроекту депутатів різних фракцій, зокрема, депутатів 2-го скликання.





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