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Більше півсотні юних спортсменів змагалися за «Кубок Торчина» з рукопашного бою.ФОТО

Більше півсотні юних спортсменів змагалися за «Кубок Торчина» з рукопашного бою.ФОТО
У Торчині до Дня молоді відбулися змагання з рукопашного бою «Кубок Торчина».

Започаткували ідею проведення таких змагань народний депутат Вячеслав Рубльов та голова Торчинської громади Юрій Кревський. Про це інформує Луцька райрада.

У «Кубку Торчина» взяли участь більше 50 спортсменів з Ківерців, Торчина та Луцька.

Підтримати учасників змагань та привітати мешканців Торчинської громади з Днем молоді завітали голова Луцької районної ради Олександр Омельчук та його радник Юрій Ройко, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад та нардеп Вячеслав Рубльов.

«Впевнений, що таке святкування Дня молоді запам'ятається, а народному депутату Вячеславу Рубльову та голові Торчинської громади дякую за ідею. Нехай «Кубок Торчина з рукопашного бою» стане традиційним, а його проведення відбуватиметься уже на базі нового спорткомплексу», - сказав голова райради Олександр Омельчук.


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Теги: Торчик, рукопашний бій, Кубок
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