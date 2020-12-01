Більше півсотні юних спортсменів змагалися за «Кубок Торчина» з рукопашного бою.ФОТО





Започаткували ідею проведення таких змагань народний депутат Вячеслав Рубльов та голова Торчинської громади Юрій Кревський. Про це



У «Кубку Торчина» взяли участь більше 50 спортсменів з Ківерців, Торчина та Луцька.



Підтримати учасників змагань та привітати мешканців Торчинської громади з Днем молоді завітали голова Луцької районної ради Олександр Омельчук та його радник Юрій Ройко, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад та нардеп Вячеслав Рубльов.



«Впевнений, що таке святкування Дня молоді запам'ятається, а народному депутату Вячеславу Рубльову та голові Торчинської громади дякую за ідею. Нехай «Кубок Торчина з рукопашного бою» стане традиційним, а його проведення відбуватиметься уже на базі нового спорткомплексу», - сказав голова райради Олександр Омельчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Торчині до Дня молоді відбулися змагання з рукопашного бою «Кубок Торчина».Започаткували ідею проведення таких змагань народний депутатта голова Торчинської громади. Про це інформує Луцька райрада.У «Кубку Торчина» взяли участь більше 50 спортсменів з Ківерців, Торчина та Луцька.Підтримати учасників змагань та привітати мешканців Торчинської громади з Днем молоді завітали голова Луцької районної радита його радник, голова Волинської обласної радита нардеп Вячеслав Рубльов.«Впевнений, що таке святкування Дня молоді запам'ятається, а народному депутату Вячеславу Рубльову та голові Торчинської громади дякую за ідею. Нехай «Кубок Торчина з рукопашного бою» стане традиційним, а його проведення відбуватиметься уже на базі нового спорткомплексу», - сказав голова райради Олександр Омельчук.

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