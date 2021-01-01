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Грози, град і до +33°: синоптики дали прогноз на тиждень

Грози, град і до +33°: синоптики дали прогноз на тиждень
В Україні очікуються дощі, грози, в окремих районах град.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

29-30 червня у східних, північно-східних областях, вдень місцями в Карпатах, 30 червня і на Прикарпатті короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 24-30°, на Закарпатті та місцями на півдні країни 30-33°.

1-4 липня місцями ітимуть короткочасні дощі, грози, у західній, 4 липня у південно-східній частині всюди дощі. Температура вночі 14-20°, вдень 23-29°, у південній частині до 33°.

Українські синоптики пронозували аномальну температуру влітку. Вони казали, що починаючи з червня, а особливо липень і серпень – це температура повітря, яка буде значно вищою за норму, і велику кількість днів вона досягатиме 30-35, а в окремі дні, навіть до 40 градусів.

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Теги: прогноз погоди
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