Грози, град і до +33°: синоптики дали прогноз на тиждень
Сьогодні, 17:25
В Україні очікуються дощі, грози, в окремих районах град.
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
29-30 червня у східних, північно-східних областях, вдень місцями в Карпатах, 30 червня і на Прикарпатті короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 24-30°, на Закарпатті та місцями на півдні країни 30-33°.
1-4 липня місцями ітимуть короткочасні дощі, грози, у західній, 4 липня у південно-східній частині всюди дощі. Температура вночі 14-20°, вдень 23-29°, у південній частині до 33°.
Українські синоптики пронозували аномальну температуру влітку. Вони казали, що починаючи з червня, а особливо липень і серпень – це температура повітря, яка буде значно вищою за норму, і велику кількість днів вона досягатиме 30-35, а в окремі дні, навіть до 40 градусів.
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Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
29-30 червня у східних, північно-східних областях, вдень місцями в Карпатах, 30 червня і на Прикарпатті короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 24-30°, на Закарпатті та місцями на півдні країни 30-33°.
1-4 липня місцями ітимуть короткочасні дощі, грози, у західній, 4 липня у південно-східній частині всюди дощі. Температура вночі 14-20°, вдень 23-29°, у південній частині до 33°.
Українські синоптики пронозували аномальну температуру влітку. Вони казали, що починаючи з червня, а особливо липень і серпень – це температура повітря, яка буде значно вищою за норму, і велику кількість днів вона досягатиме 30-35, а в окремі дні, навіть до 40 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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