Молодь Луцька у 80-ті на світлинах відомого фотографа.ФОТО

Віктор Чухрай опублікував серію ностальгійних фото.



Світлинами він поділився на своїй сторінці у

«До Дня молоді такий пост про такі тепер далекі 80-ті, коли і ми теж були молодими і місто було молодим...На щастя ця хвороба швидко минає ))) На добрі спомини про ті непрості, але чимось хороші часи...», – написав автор.





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