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Молодь Луцька у 80-ті на світлинах відомого фотографа.ФОТО

Молодь Луцька у 80-ті на світлинах відомого фотографа.ФОТО
До Дня молоді луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував серію ностальгійних фото.

Світлинами він поділився на своїй сторінці у Facebook.
«До Дня молоді такий пост про такі тепер далекі 80-ті, коли і ми теж були молодими і місто було молодим...На щастя ця хвороба швидко минає ))) На добрі спомини про ті непрості, але чимось хороші часи...», – написав автор.


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Теги: Віктор Чухрай
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