Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 червня
Сьогодні, 20:00
Увесь день у Луцьку утримається ясна погода. Без опадів. Про це інформує sinoptik.ua. Температура повітря вдень +24-+26°. Вітер – південно-східний 3 - 8 м/с, атмосферний тиск - 744 мм рт.ст.
По області завтра - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
По області завтра - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
18-ти річному лучанину терміново збирають кошти на операцію: у хлопця складна вада серця
Сьогодні, 20:21
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 червня
Сьогодні, 20:00
Онкохворим діткам з Волині придбали життєво важливі інфузомати
Сьогодні, 18:11
Грози, град і до +33°: синоптики дали прогноз на тиждень
Сьогодні, 17:25