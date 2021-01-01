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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 червня
Увесь день у Луцьку утримається ясна погода. Без опадів. Про це інформує sinoptik.ua. Температура повітря вдень +24-+26°. Вітер – південно-східний 3 - 8 м/с, атмосферний тиск - 744 мм рт.ст.

По області завтра - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

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