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Вперше за 311 років в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика

Вперше за 311 років в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика
Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. Оригінал документа в Україну мають привезти на День незалежності 24 серпня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції України, - пише hromadske.

«Одна (з трьох копій — ред.) вже з ранку була виставлена у фоє Верховної Ради. Друга буде перебувати в Офісі президента. Третя — в Конституційному суді після його оновлення і перезавантаження», — розповів глава держави.

За його словами, до тридцятої річниці Незалежності України вперше за 311 років в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Цей документ, а також булаву гетьманів Пилипа Орлика та Івана Мазепи всі охочі зможуть побачити в Софійському Соборі.

Водночас схоже на те, що оригінал Конституції Пилипа Орлика Україні передадуть не назавжди. Під час пресконференції 20 травня Зеленський казав, що цей документ «досить тривалий час буде в Україні».

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Теги: конституція Пилипа Орликка, в Україні
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