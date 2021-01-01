вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З'явилася ще одна «Луцька Венеція».ФОТО

З'явилася ще одна «Луцька Венеція».ФОТО
Заклад для відвідувачів відкрили у неділю, 27 червня, на водоймі парку 900-річчя Луцька. Про інформує Конкурент.

У невеликій дерев'яній будівлі на палях пропонують каву, морозиво, холодні напої і десерти. Родзинкою цих закладів є атмосферна тераса, яка знаходиться просто над водою.

Перша точка "Луцької Венеції" у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки користується неабияким попитом серед мешканців і гостей міста. У гарну пору доби тут можна покататися на човнах із веслами вздовж каналу. На газоні поруч розмістили крісла-мішки, на яких любить відпочивати молодь. Часом на території закладу навіть проводять тематичні фестивалі, як от День батька.
Новий заклад у парку 900-річчя за розмірами дещо більший, ніж його попередник. Його вже встигли уподобати десятки лучан у день відкриття.

Перший заклад "Луцька Венеція" у Центральному парку культури та відпочинку відкрився ще у 2018 році.

А, як народилася «Луцька Венеція» - в ІНТЕРВ'Ю Інформаційного агентства ВолиньPost з власником найромантичнішого місця Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: парк 900 річчя Луцька, Луцька Вененція, кафе
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Грози, град і до +33°: синоптики дали прогноз на тиждень
Сьогодні, 17:25
З'явилася ще одна «Луцька Венеція».ФОТО
Сьогодні, 16:40
Більше півсотні юних спортсменів змагалися за «Кубок Торчина» з рукопашного бою.ФОТО
Сьогодні, 15:24
Зеленський вніс законопроект про Великий герб України
Сьогодні, 14:12
У Ковелі вночі горіли господарські споруди.ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
Кабмін дозволив цілодобову роботу кафе та ресторанів Кабмін дозволив цілодобову роботу кафе та ресторанів
07 червень, 23:34
На Волині 18-річна дівчина обікрала у кафе чоловіка На Волині 18-річна дівчина обікрала у кафе чоловіка
26 травень, 16:42
Біля кафе у Дніпрі сталася стрілянина Біля кафе у Дніпрі сталася стрілянина
28 лютий, 21:47
У центрі Луцька чоловік спав у туалеті кав’ярні, а потім побив працівницю У центрі Луцька чоловік спав у туалеті кав’ярні, а потім побив працівницю
24 лютий, 17:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Грози, град і до +33°: синоптики дали прогноз на тиждень
Сьогодні, 17:25
 0
З'явилася ще одна «Луцька Венеція».ФОТО
Сьогодні, 16:40
 0
Більше півсотні юних спортсменів змагалися за «Кубок Торчина» з рукопашного бою.ФОТО
Сьогодні, 15:24
 0
Зеленський вніс законопроект про Великий герб України
Сьогодні, 14:12
 0
У Ковелі вночі горіли господарські споруди.ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8