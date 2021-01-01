З'явилася ще одна «Луцька Венеція».ФОТО





У невеликій дерев'яній будівлі на палях пропонують каву, морозиво, холодні напої і десерти. Родзинкою цих закладів є атмосферна тераса, яка знаходиться просто над водою.



Перша точка "Луцької Венеції" у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки користується неабияким попитом серед мешканців і гостей міста. У гарну пору доби тут можна покататися на човнах із веслами вздовж каналу. На газоні поруч розмістили крісла-мішки, на яких любить відпочивати молодь. Часом на території закладу навіть проводять тематичні фестивалі, як от День батька.

Новий заклад у парку 900-річчя за розмірами дещо більший, ніж його попередник. Його вже встигли уподобати десятки лучан у день відкриття.







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