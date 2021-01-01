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29 червня на Волині: гортаючи календар

29 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 29 червня, віряни відзначають День Тихона, а у світі – Міжнародний день тропіків.

Сьогодні відзначають день народження журналістка Анастасія Качина (на фото), екс-заступник луцького міського голови Владислав Стемковський та екс-депутат Волинської обласної ради Володимир Кучер.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з ім’ям Тихон, Петро, Павло.

Зичимо усім міцного здоров’я, довголіття, радості від життя.

Що цікавого та знакового відбулося цього дня у різні роки на Волині.

29 червня 1941 року Любешів та Ковель були захоплені німецькими військами.

У цей день 1991-го почався другий візит до Луцька глави Української автокефальної православної церкви Патріарха Мстислава. Він тривав до 1 липня.

29 червня 1994 року була зареєстрована газета для телеглядачів «Аверс-прес».

29 червня 2004-го помер український шевченкознавець, учасник національно-визвольного руху, політв'язень Микола Куделя.

Жив у селі Буяни Луцького району. У свій час був членом Організації Українських Націоналістів. 23 червня 1941 року пережив страхіття розстрілу енкаведистами в'язнів Луцької тюрми. Після війни відбував заслання на Колимі.

Куделя – відомий в Україні збирач Шевченкіани, організатор музею-світлиці Кобзаря у рідному селі. Численні його статті, дослідження, спогади друкувалися у місцевій пресі, київських журналах.

Автор автобіографічних книг «Кобзар у моєму житті» (1998), «Під мурами Луцької тюрми» (2001), «Пекло Колими» (2002).

29 червня 2011 року у Луцьку біля обласної універсальної наукової бібліотеки відрили пам’ятник Олені Пчілці – українській письменниці, громадській діячці, матері Лесі Українки.

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