Вступна кампанія у коледжі розпочинається: що потрібно знати абітурієнтам





Терміни подачі документів до закладів освіти залежать від базової освіти випускника. Про це повідомляє



Вступ на основі базової загальної середньої освіти

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання прийом заяв та документів розпочинається 29 червня та триватиме до 13 липня.



Іспити, творчі конкурси та співбесіди вступників будуть проведені з 14 до 24 липня. Водночас творчі конкурси можуть проводитись не більше ніж у два тури, кожен з яких оцінюватиметься окремо.



Рейтингові списки вступників будуть сформовані на основі конкурсного бала вступників. Оприлюднення рейтингових списків відбудеться не пізніше 12:00 годин 27 липня.



Вступники, які отримають рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12:00 годин 29 липня.



Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням відбудеться не пізніше 18:00 год 31 липня; за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 03 серпня, додаткове зарахування – не пізніше, ніж 31 серпня.



Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти проводиться не пізніше 09 серпня.



Вступ на основі повної загальної середньої освіти

З 1 липня стартує реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів для абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за денною формою отримання освіти.



З 1 по 13 липня пройдуть вступні іспити, творчі конкурси для абітурієнтів, які вступають на місця державного або регіонального замовлення.



З 14 липня по 2 серпня можуть проводитися додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.



Співбесіди будуть проведені з 24 до 29 липня включно.



Для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних екзаменів та творчих конкурсів, прийом заяв та документів закінчується о 18:00 26 липня.



Для вступників тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, прийом заяв та документів закінчується о 18:00 2 серпня.



Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди і за квотами-2 будуть оприлюднені не пізніше 12:00 5 серпня. До 18:00 6 серпня абітурієнти, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення та подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення.



Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбудеться не пізніше 12:00 7 серпня. Зараховані особи протягом 7 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів і вступних іспитів (в тому числі за квотами-1), публікується не пізніше 12:00 05 серпня. Ті, хто отримав рекомендації повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 12:00 9 серпня.



Зарахування вступників за державним (регіональним) замовленням тривати до 12:00 14 серпня, а за кошти фізичних або юридичних осіб - до 12:00 20 серпня. Додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб відбудеться не пізніше 30 вересня.

Переклад на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільного) середньої освіти, буде проведено не пізніше 20 серпня.



Вступ інших категорій

Не раніше 13 липня стартує прийом документів для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти в інших (крім денної і дуальної) форм здобуття освіти.



Тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв і документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2021 року.



Для тих, хто вступає на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника і всіх інших категорій вступників терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому. При цьому зарахування на бюджетний (регіональний) замовлення закінчується не пізніше 15 вересня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вступна кампанія у коледжі розпочинається в Україні 29 червня.Терміни подачі документів до закладів освіти залежать від базової освіти випускника. Про це повідомляє Оsvita.ua Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання прийом заяв та документів розпочинається 29 червня та триватиме до 13 липня.Іспити, творчі конкурси та співбесіди вступників будуть проведені з 14 до 24 липня. Водночас творчі конкурси можуть проводитись не більше ніж у два тури, кожен з яких оцінюватиметься окремо.Рейтингові списки вступників будуть сформовані на основі конкурсного бала вступників. Оприлюднення рейтингових списків відбудеться не пізніше 12:00 годин 27 липня.Вступники, які отримають рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12:00 годин 29 липня.Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням відбудеться не пізніше 18:00 год 31 липня; за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 03 серпня, додаткове зарахування – не пізніше, ніж 31 серпня.Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти проводиться не пізніше 09 серпня.З 1 липня стартує реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів для абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за денною формою отримання освіти.З 1 по 13 липня пройдуть вступні іспити, творчі конкурси для абітурієнтів, які вступають на місця державного або регіонального замовлення.З 14 липня по 2 серпня можуть проводитися додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.Співбесіди будуть проведені з 24 до 29 липня включно.Для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних екзаменів та творчих конкурсів, прийом заяв та документів закінчується о 18:00 26 липня.Для вступників тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, прийом заяв та документів закінчується о 18:00 2 серпня.Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди і за квотами-2 будуть оприлюднені не пізніше 12:00 5 серпня. До 18:00 6 серпня абітурієнти, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення та подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення.Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбудеться не пізніше 12:00 7 серпня. Зараховані особи протягом 7 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів і вступних іспитів (в тому числі за квотами-1), публікується не пізніше 12:00 05 серпня. Ті, хто отримав рекомендації повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 12:00 9 серпня.Зарахування вступників за державним (регіональним) замовленням тривати до 12:00 14 серпня, а за кошти фізичних або юридичних осіб - до 12:00 20 серпня. Додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб відбудеться не пізніше 30 вересня.Переклад на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільного) середньої освіти, буде проведено не пізніше 20 серпня.Не раніше 13 липня стартує прийом документів для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти в інших (крім денної і дуальної) форм здобуття освіти.Тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв і документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2021 року.Для тих, хто вступає на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника і всіх інших категорій вступників терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому. При цьому зарахування на бюджетний (регіональний) замовлення закінчується не пізніше 15 вересня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію