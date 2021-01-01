У Бермудському трикутнику знайшли «корабель-привид» з двадцятьма мерцями
Сьогодні, 03:41
Біля Британських островів Теркс і Кайкос у Вест-Індії, де проходить межа так званого Бермудського трикутника, виявили човен з 20 мерцями.
Про це з пише УНІАН з посиланням на Associated Press.
Рибалки помітили невеликий човен вранці 24 червня біля берегів острова Гранд-Терк і попередили морське відділення королівської поліції островів Теркс і Кайкос, яке відбуксирувало судно на берег. На борту виявили тіла 20 осіб, зокрема двох дітей.
У поліції вважають, що судно прибуло з-за меж Карибського басейну. Причини загибелі людей поки неясні. За попередніми даними, мова не йде про насильницьку смерть.
"Мої слідчі працюють над встановленням їх особистості і того, як вони зустріли смерть», - сказав комісар поліції Тревор Боттінг.
Імовірно човен прибув з Карибського регіону, а територія Теркс і Кайкос, що розташована на південний схід від архіпелагу Багамські острови, в 144 кілометрах на північ від Гаїті, не була пунктом призначення човна.
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Про це з пише УНІАН з посиланням на Associated Press.
Рибалки помітили невеликий човен вранці 24 червня біля берегів острова Гранд-Терк і попередили морське відділення королівської поліції островів Теркс і Кайкос, яке відбуксирувало судно на берег. На борту виявили тіла 20 осіб, зокрема двох дітей.
У поліції вважають, що судно прибуло з-за меж Карибського басейну. Причини загибелі людей поки неясні. За попередніми даними, мова не йде про насильницьку смерть.
"Мої слідчі працюють над встановленням їх особистості і того, як вони зустріли смерть», - сказав комісар поліції Тревор Боттінг.
Імовірно човен прибув з Карибського регіону, а територія Теркс і Кайкос, що розташована на південний схід від архіпелагу Багамські острови, в 144 кілометрах на північ від Гаїті, не була пунктом призначення човна.
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