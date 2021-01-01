вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Онкохворим діткам з Волині придбали життєво важливі інфузомати

Онкохворим діткам з Волині придбали життєво важливі інфузомати
Онкогематологічне відділення Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства отримає такі необхідні апарати для точного введення хіміотерапії – інфузомати.

Апарати були придбані за кошти небайдужих людей, які долучилися до збору і перераховують гроші на їх закупівлю.

Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук волонтерка Роксолана Несторук, ці препарати вже знаходиться на руках і днями будуть передані у відділення.

Саме Роксолана Несторук, власне, і розпочала кампанію зі збору коштів на інфузомати для онкогематологічного центру ВОДТМО.

"Знаємо, що велика кількість людей із нетерпінням чекали цю новину, не менше, ніж ми самі. Хочеться видихнути та написати, що ІНФУЗОМАТИ ДЛЯ ВОЛИНСЬКОГО ДИТЯЧОГО ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПРИДБАННІ, та вже у нас на руках. На днях всі їх передамо у відділення та розпишемо більш детально і подякуємо кожному небайдужому, хто долучився", - повідомила волонтерка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: інфузомати, лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Онкохворим діткам з Волині придбали життєво важливі інфузомати
Сьогодні, 18:11
Грози, град і до +33°: синоптики дали прогноз на тиждень
Сьогодні, 17:25
З'явилася ще одна «Луцька Венеція».ФОТО
Сьогодні, 16:40
Більше півсотні юних спортсменів змагалися за «Кубок Торчина» з рукопашного бою.ФОТО
Сьогодні, 15:24
Зеленський вніс законопроект про Великий герб України
Сьогодні, 14:12
Схожі новини
Медики розповіли про стан хлопця, який постраждав у автотрощі в Боголюбах Медики розповіли про стан хлопця, який постраждав у автотрощі в Боголюбах
18 червень, 17:27
Хлопчик, якого разом із братом та батьком збило авто у Луцьку, перебуває в лікарні у критичному стані Хлопчик, якого разом із братом та батьком збило авто у Луцьку, перебуває в лікарні у критичному стані
18 червень, 11:58
9-річний хлопчик, якого разом із братом та батьком збило авто у Луцьку, досі перебуває у комі 9-річний хлопчик, якого разом із братом та батьком збило авто у Луцьку, досі перебуває у комі
11 червень, 15:31
Одного з травмованих в аварії у Луцьку дітей з відділення реанімації перевели у нейрохірургію Одного з травмованих в аварії у Луцьку дітей з відділення реанімації перевели у нейрохірургію
07 червень, 18:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Онкохворим діткам з Волині придбали життєво важливі інфузомати
Сьогодні, 18:11
 0
Грози, град і до +33°: синоптики дали прогноз на тиждень
Сьогодні, 17:25
 0
З'явилася ще одна «Луцька Венеція».ФОТО
Сьогодні, 16:40
 0
Більше півсотні юних спортсменів змагалися за «Кубок Торчина» з рукопашного бою.ФОТО
Сьогодні, 15:24
 0
Зеленський вніс законопроект про Великий герб України
Сьогодні, 14:12
 0
Медіа
відео
1/8