Онкохворим діткам з Волині придбали життєво важливі інфузомати





Апарати були придбані за кошти небайдужих людей, які

Про це Роксолана Несторук, ці препарати вже знаходиться на руках і днями будуть передані у відділення.



Саме Роксолана Несторук, власне, і розпочала кампанію зі збору коштів на інфузомати для онкогематологічного центру ВОДТМО.



"Знаємо, що велика кількість людей із нетерпінням чекали цю новину, не менше, ніж ми самі. Хочеться видихнути та написати, що ІНФУЗОМАТИ ДЛЯ ВОЛИНСЬКОГО ДИТЯЧОГО ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПРИДБАННІ, та вже у нас на руках. На днях всі їх передамо у відділення та розпишемо більш детально і подякуємо кожному небайдужому, хто долучився", - повідомила волонтерка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Онкогематологічне відділення Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства отримає такі необхідні апарати для точного введення хіміотерапії – інфузомати.Апарати були придбані за кошти небайдужих людей, які долучилися до збору і перераховують гроші на їх закупівлю.

Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук волонтерка, ці препарати вже знаходиться на руках і днями будуть передані у відділення.Саме Роксолана Несторук, власне, і розпочала кампанію зі збору коштів на інфузомати для онкогематологічного центру ВОДТМО."Знаємо, що велика кількість людей із нетерпінням чекали цю новину, не менше, ніж ми самі. Хочеться видихнути та написати, що ІНФУЗОМАТИ ДЛЯ ВОЛИНСЬКОГО ДИТЯЧОГО ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПРИДБАННІ, та вже у нас на руках. На днях всі їх передамо у відділення та розпишемо більш детально і подякуємо кожному небайдужому, хто долучився", - повідомила волонтерка.

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