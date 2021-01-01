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18-ти річному лучанину терміново збирають кошти на операцію: у хлопця складна вада серця

18-ти річному лучанину терміново збирають кошти на операцію: у хлопця складна вада серця
18-ти річному юнакові з Луцька Владиславу Приймі терміново потрібна допомога небайдужих, аби зробити операцію по встановленні кардіостимулятора. У нього складна вада серця. Хлопець вже переніс успішну операцію, але з часом ситуація значно погіршилася. Зараз необхідна термінова операція, яка вартує 75 тисяч грн.

За допомогою до усіх небайдужих звернулася мати хлопця Руслана Прийма.

"Мій коханий син має вроджене серце, - пише мама.- Коли йому виповнилося п'ять років, він переніс операцію, яка була успішною. Всі ці роки він радував мене своїми успіхами у школі, він був працьовитим і люблячим хлопчиком. Зараз йому 18 і стало гірше... Єдиний шанс на порятунок - кардіостимулятор. Операція була запланована на 9 липня, а такої суми у нас немає".

Через сильні переживання він практично перестав приймати їжу, і при зрості 174 см важить всього 48 кг. Єдиний вихід зараз – це своєчасна операція! Потрібно 75 000 грн, але у матері Владислава немає таких грошей. Жінка одна виховує ще двох дітей і, за збігом життєвих обставин, онук теж проживає з нею.

Прогнози вельми оптимістичні. Якщо вдасться придбати кардіостимулятор, – у цього хлопця є всі шанси завести сім'ю і жити щасливим життям. Кожна, навіть найменша допомога для сім'ї дуже важлива.

Реквізити для допомоги 4029610034219373, банк південний Прийма Руслана Ярославівна.
4029610036144314, Прийма Владислав Олександрович.
Контакти: мама Руслана 099 720 3177; 0509450741

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