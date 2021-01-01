Білорусь виходить зі Східного партнерства та відкликає посла в ЄС



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Сьогодні до Міністерства закордонних справ Білорусі був викликаний очільник Представництва ЄС в Республіці Білорусь Дірк Шубель.



Під час зустрічі Послу ЄС була заявлена ​​"тверда позиція білоруської сторони про абсолютну неприйнятність застосування санкцій як інструменту тиску на суверенну та незалежну державу".



Дипломату була доведена інформація про конкретні кроки в рамках вимушеного реагування на дії, що "загрожують національній безпеці Білорусі та завдають прямої шкоди її економіці та громадянам".



Тому Республіка Білорусь призупиняє свою участь в ініціативі ЄС «Східне партнерство».



Також повідомляється, що Білорусь починає процедуру припинення дії Угоди про реадмісію з ЄС. Окрім того, постійного представника Білорусі при ЄС відкликають до Мінська для консультацій.



"Очільнику Представництва ЄС в Республіці Білорусь також запропоновано виїхати до Брюсселя для консультацій, щоб довести своєму керівництву позицію білоруської сторони щодо неприйнятності тиску та санкцій", - йдеться у заяві.



МЗС Білорусі оголосило, що у відповідному порядку буде заборонений в'їзд до Білорусі представникам європейських структур та особам з країн ЄС, "які сприяли запровадженню обмежувальних заходів" проти Мінська.



Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу через повітряний простір Білорусі, був змушений здійснити посадку у Мінську під приводом начебто ймовірності скоєння теракту, після чого білоруська влада затримала колишнього редактора опозиційного каналу Nexta Романа Протасевича та його супутницю, росіянку Софію Сапегу.



Згодом спецслужби Білорусі оприлюднили відео із «зізнанням» Романа Протасевича, при цьому на його обличчі та руках були помітні сліди катувань.



Білоруські правозахисники визнали Сапегу та Протасевича політв'язнями.



Європейська рада після інциденту вже 24 травня вирішила застосувати додаткові індивідуальні санкції проти осіб та установ у Білорусі, а також обмежувальні заходи проти економіки країни та надала відповідні доручення Єврокомісії та Високому представнику ЄС.



Всім авіаперевізникам ЄС рекомендується уникати польотів над Білоруссю, літакам білоруських авіакомпаній закрито доступ до європейських летовищ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Білорусь призупиняє свою участь в ініціативі ЄС для сусідніх країн - "Східне партнерство".Як передає Укрінформ , про це йдеться на сайті МЗС Білорусі.Сьогодні до Міністерства закордонних справ Білорусі був викликаний очільник Представництва ЄС в Республіці БілорусьПід час зустрічі Послу ЄС була заявлена ​​"тверда позиція білоруської сторони про абсолютну неприйнятність застосування санкцій як інструменту тиску на суверенну та незалежну державу".Дипломату була доведена інформація про конкретні кроки в рамках вимушеного реагування на дії, що "загрожують національній безпеці Білорусі та завдають прямої шкоди її економіці та громадянам".Тому Республіка Білорусь призупиняє свою участь в ініціативі ЄС «Східне партнерство».Також повідомляється, що Білорусь починає процедуру припинення дії Угоди про реадмісію з ЄС. Окрім того, постійного представника Білорусі при ЄС відкликають до Мінська для консультацій."Очільнику Представництва ЄС в Республіці Білорусь також запропоновано виїхати до Брюсселя для консультацій, щоб довести своєму керівництву позицію білоруської сторони щодо неприйнятності тиску та санкцій", - йдеться у заяві.МЗС Білорусі оголосило, що у відповідному порядку буде заборонений в'їзд до Білорусі представникам європейських структур та особам з країн ЄС, "які сприяли запровадженню обмежувальних заходів" проти Мінська.Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу через повітряний простір Білорусі, був змушений здійснити посадку у Мінську під приводом начебто ймовірності скоєння теракту, після чого білоруська влада затримала колишнього редактора опозиційного каналу Nextaта його супутницю, росіянкуЗгодом спецслужби Білорусі оприлюднили відео із «зізнанням» Романа Протасевича, при цьому на його обличчі та руках були помітні сліди катувань.Білоруські правозахисники визнали Сапегу та Протасевича політв'язнями.Європейська рада після інциденту вже 24 травня вирішила застосувати додаткові індивідуальні санкції проти осіб та установ у Білорусі, а також обмежувальні заходи проти економіки країни та надала відповідні доручення Єврокомісії та Високому представнику ЄС.Всім авіаперевізникам ЄС рекомендується уникати польотів над Білоруссю, літакам білоруських авіакомпаній закрито доступ до європейських летовищ.

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