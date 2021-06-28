У Тернопільському ставі втопився 19-річний волинянин

У неділю, 27 червня, приблизно о 23 годині у Тернопільському ставі на дальньому пляжі під час купання втопився дев'ятнадцятирічний мешканець Волинської області.Про це інформує Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.Повідомляється, що молодик пішов купатися та не повернувся. Для проведення пошукових заходів, 27-28.06.2021 року на місце події залучалися відділення 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного управління та рятувально-водолазне відділення АРЗ СП: всього 11 рятувальників та 5 одиниць техніки, зокрема 2 плавзасоби.Пошуки тривали всю ніч. 28 червня до пошуків долучились водолази, які прочісували дно водойми в районі ймовірного місця утоплення хлопця.Зусиллями рятувальників 28 червня о 12:00 тіло виявили та підняли на поверхню.