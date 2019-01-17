Лучани знімалися у фільмі «Довбуш» відомого земляка Олеся Саніна. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 07:39
Відомий український кінорежисер Олесь Санін запросив кіностудію «Волинь» долучитися до знімального процесу фільму «Довбуш» про легендарного ватажка опришків, який вийде восени 2021 року.
По це у розмові із журналістами ІА "Конкурент" розповів режисер кіностудії Олександр Савчук.
За його словами, він разом із луцьким журналістом Юрієм Кльоцом їздив на знімальний майданчик, де відбуваються останні зйомки. Представники кіностудії мали змогу подивитися процес створення фільму. Крім того, їй випала нагода зіграти епізодичних персонажів.
Режисер родом з Волині Олесь Санін і сам був вихованцем кіностудії та її багаторічного очільника Бориса Ревенка. У розмові із лучанами він відзначив, що на формування його таланту це мало величезний вплив.
"В цей момент, коли ми вперше прийшли на студію, коли до нас поставилися, як до колег, як до рівних, для нас це була загадка. Нам по 10-12 років, і кожен наш маленький крок був кроком до мрії. Наші наставники народили в нас відчуття, що це можливо", – каже Санін.
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По це у розмові із журналістами ІА "Конкурент" розповів режисер кіностудії Олександр Савчук.
За його словами, він разом із луцьким журналістом Юрієм Кльоцом їздив на знімальний майданчик, де відбуваються останні зйомки. Представники кіностудії мали змогу подивитися процес створення фільму. Крім того, їй випала нагода зіграти епізодичних персонажів.
Режисер родом з Волині Олесь Санін і сам був вихованцем кіностудії та її багаторічного очільника Бориса Ревенка. У розмові із лучанами він відзначив, що на формування його таланту це мало величезний вплив.
"В цей момент, коли ми вперше прийшли на студію, коли до нас поставилися, як до колег, як до рівних, для нас це була загадка. Нам по 10-12 років, і кожен наш маленький крок був кроком до мрії. Наші наставники народили в нас відчуття, що це можливо", – каже Санін.
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