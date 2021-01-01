«Сподіваюся, до 2022 року Володимир-Волинський буде перейменований», – нардеп

Ігор Гузь сподівається, що до кінця 2021 року процедура перейменування міста Володимир-Волинський у Володимир завершиться.



Про це він сказав у програмі «Актуально» на



Перейменування Володимира-Волинського він називає «відновленням історичної справедливості».



«Місто Володимир століттями було Володимиром. За часів Російської імперії, тому що десь там був Владімір, його перейменували на Володимир-Волинський. Причому в нас у країні є і Володарськ-Волинський, і Новоград-Волинський і так далі. Ми не придумуємо щось нове, ми повертаємо місту його автентичну назву», – каже депутат.



«Багатьох лякає, як це буде відображатися на простих мешканцях. Зразу скажу: якщо ви не переоформляєте якісь документи, не треба зі своїм паспортом чи свідоцтвом про народження йти. Взагалі не треба вчиняти жодних дій. Коли ви будете переоформляти якусь спадщину, звичайно, вам уже будуть ставити нову печатку», – пояснює Ігор Гузь.



Він розповів, що ще 1998 року у місті проводили референдум, під час якого 11 тисяч мешканців не підтримали перейменування, а 9 тисяч – підтримали.



«Але тоді не було політичної волі це розпочати і завершити», – каже депутат.



За його словами, перше рішення міської ради про перейменування уже є.



«Процедура вимагає провести обговорення, опитування. Воно зараз триває, створена робоча група. У середині липня, я сподіваюся, буде друге рішення. Далі, думаю, в кінці серпня з’явиться рішення обласної ради. І потім питання буде виноситися на Комітет Верховної Ради, де я заступником. Сподіваюся, до кінця цього року питання буде в залі парламенту. Думаю, що колеги підтримають, тут нема великої політики», – зауважив нардеп.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народний депутатсподівається, що до кінця 2021 року процедура перейменування міста Володимир-Волинський у Володимир завершиться.Про це він сказав у програмі «Актуально» на 12 каналі 25 червня.Перейменування Володимира-Волинського він називає «відновленням історичної справедливості».«Місто Володимир століттями було Володимиром. За часів Російської імперії, тому що десь там був Владімір, його перейменували на Володимир-Волинський. Причому в нас у країні є і Володарськ-Волинський, і Новоград-Волинський і так далі. Ми не придумуємо щось нове, ми повертаємо місту його автентичну назву», – каже депутат.«Багатьох лякає, як це буде відображатися на простих мешканцях. Зразу скажу: якщо ви не переоформляєте якісь документи, не треба зі своїм паспортом чи свідоцтвом про народження йти. Взагалі не треба вчиняти жодних дій. Коли ви будете переоформляти якусь спадщину, звичайно, вам уже будуть ставити нову печатку», – пояснює Ігор Гузь.Він розповів, що ще 1998 року у місті проводили референдум, під час якого 11 тисяч мешканців не підтримали перейменування, а 9 тисяч – підтримали.«Але тоді не було політичної волі це розпочати і завершити», – каже депутат.За його словами, перше рішення міської ради про перейменування уже є.«Процедура вимагає провести обговорення, опитування. Воно зараз триває, створена робоча група. У середині липня, я сподіваюся, буде друге рішення. Далі, думаю, в кінці серпня з’явиться рішення обласної ради. І потім питання буде виноситися на Комітет Верховної Ради, де я заступником. Сподіваюся, до кінця цього року питання буде в залі парламенту. Думаю, що колеги підтримають, тут нема великої політики», – зауважив нардеп.

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