В Україні зафіксували найнижчий добовий показник захворюваності за останній рік
Сьогодні, 08:56
За добу 28 червня 2021 року в Україні зафіксували 182 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 10, у медпрацівників – 3).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 29 червня.
Це найнижчий показник захворюваності COVID-19 в Україні за останній рік.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 322 особи;
◾️ летальних випадків – 5;
◾️ одужало – 582 осіб;
За добу протестували:
◾️ методом ПЛР – 10 930 осіб,
◾️ методом ІФА – 1 463 особи,
◾️ експрес-тестами – 4 282 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 234 463 особи;
◾️ одужало – 2 164 374 особи;
◾️ летальних випадків – 52 300;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 817 822.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 77 випадків;
Вінницька область – 2 випадки;
Волинська область – 4 випадки;
Дніпропетровська область – 8 випадків;
Житомирська область – 2 випадки;
Запорізька область – 16 випадків;
Київська область – 14 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 1 випадок;
Львівська область – 5 випадків;
Миколаївська область – 15 випадків;
Одеська область – 8 випадків;
Полтавська область – 3 випадки;
Рівненська область – 7 випадків;
Сумська область – 6 випадків;
Харківська область – 5 випадків;
Херсонська область – 2 випадки;
Черкаська область – 2 випадки;
Чернівецька область – 3 випадки;
Чернігівська область – 1 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 29 червня.
Це найнижчий показник захворюваності COVID-19 в Україні за останній рік.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 322 особи;
◾️ летальних випадків – 5;
◾️ одужало – 582 осіб;
За добу протестували:
◾️ методом ПЛР – 10 930 осіб,
◾️ методом ІФА – 1 463 особи,
◾️ експрес-тестами – 4 282 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 234 463 особи;
◾️ одужало – 2 164 374 особи;
◾️ летальних випадків – 52 300;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 817 822.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 77 випадків;
Вінницька область – 2 випадки;
Волинська область – 4 випадки;
Дніпропетровська область – 8 випадків;
Житомирська область – 2 випадки;
Запорізька область – 16 випадків;
Київська область – 14 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 1 випадок;
Львівська область – 5 випадків;
Миколаївська область – 15 випадків;
Одеська область – 8 випадків;
Полтавська область – 3 випадки;
Рівненська область – 7 випадків;
Сумська область – 6 випадків;
Харківська область – 5 випадків;
Херсонська область – 2 випадки;
Черкаська область – 2 випадки;
Чернівецька область – 3 випадки;
Чернігівська область – 1 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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