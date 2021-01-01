В Україні зафіксували найнижчий добовий показник захворюваності за останній рік

За добу 28 червня 2021 року в Україні зафіксували 182 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 10, у медпрацівників – 3).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 29 червня.Це найнижчий показник захворюваності COVID-19 в Україні за останній рік.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 322 особи;◾️ летальних випадків – 5;◾️ одужало – 582 осіб;За добу протестували:◾️ методом ПЛР – 10 930 осіб,◾️ методом ІФА – 1 463 особи,◾️ експрес-тестами – 4 282 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 234 463 особи;◾️ одужало – 2 164 374 особи;◾️ летальних випадків – 52 300;◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 817 822.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 77 випадків;Вінницька область – 2 випадки;Волинська область – 4 випадки;Дніпропетровська область – 8 випадків;Житомирська область – 2 випадки;Запорізька область – 16 випадків;Київська область – 14 випадків;Кіровоградська область – 1 випадок;Луганська область – 1 випадок;Львівська область – 5 випадків;Миколаївська область – 15 випадків;Одеська область – 8 випадків;Полтавська область – 3 випадки;Рівненська область – 7 випадків;Сумська область – 6 випадків;Харківська область – 5 випадків;Херсонська область – 2 випадки;Черкаська область – 2 випадки;Чернівецька область – 3 випадки;Чернігівська область – 1 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.