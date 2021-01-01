Середньовічні танці, лицарські виступи, ярмарок: як проходив фестиваль «Олицька переберія». ФОТО

В Олиці відбувся масштабний фестиваль «Олицька переберія», який зібрав кілька тисяч місцевих мешканців та гостей дійства.Саме так гучно відсвяткували День селища, День Конституції та відкриття туристичного сезону в громаді, - йдеться на сайті Луцької райради.«Олика багата історією і має перспективне майбутнє. Над її туристичною привабливістю ми вже почали працювати спільно із науковцями, народними депутатами, обласною, районною радами. Підтвердженням цьому є фестиваль «Олицька переберія», - сказав у вітальному слові голова Олицької громадиТож, як відкрив свої ворота для усіх бажаючих замок князів Радзивіллів, так Олицька громада стала відкритою для туристів. А подивитися тут є що: в’їзна (Луцька) брама міських укріплень, зведена у 1630-х роках, Свято-Троїцька церква (1886 р.), Колегіальний костел Святої Трійці (1640 р.), Костел святих Петра і Павла (1450р.), Замок Радзивіллів (1564 р.) тощо.Голова Луцької районної радирозповів, що відкрив для себе Олику шість років тому і відтоді своїм пріоритетним завданням вбачав її розвиток у першу чергу як туристичної перлини Волині.«Вітаю усіх із 25-ою річницею Конституції України, відкриттям туристичного сезону в Олиці. Хочу нагадати трохи історії: я для себе відкрив Олику 6 років тому, коли став депутатом Волинської обласної ради. Мені вдалося об’єднати навколо Олики, її історико-культурної спадщини нардепів, обласних депутатів. Ми двічі їздили в Польщу, де піднімали питання Олицького Замку, Костелу Петра і Павла. Зараз вже триває реставрація Костелу – польський уряд та фонд культурної спадщини вкладає у це кошти. Ми разом відновлюємо Олику та відроджуємо її на теренах України.Луцька районна рада не стоїть осторонь: напередодні була організована толока, де ми разом з молоддю, обласною радою, місцевими мешканцями розчистили оборонні вали замку. Олику бачу квітучою та туристично привабливою», - сказав голова райради Олександр Омельчук.Вітали місцевих жителів також депутати Луцької районної ради:, а також радник голови райрадиЗі сцени гостей фестивалю розважав військовий оркестр та виконавці з Луцька, Києва, Харкова, а хед-лайнером став гурт Kozak System. На території Замку та за його межами гостей розважали майстер-класами, середньовічними танцями та показовими лицарськими виступами. Чимало відпочинкових зон було передбачено і для дітей. Крім того, на ярмарку фестивалю місцеві умільці презентували свою продукцію та частували гостей свята.