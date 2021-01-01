Середньовічні танці, лицарські виступи, ярмарок: як проходив фестиваль «Олицька переберія». ФОТО
Сьогодні, 09:34
В Олиці відбувся масштабний фестиваль «Олицька переберія», який зібрав кілька тисяч місцевих мешканців та гостей дійства.
Саме так гучно відсвяткували День селища, День Конституції та відкриття туристичного сезону в громаді, - йдеться на сайті Луцької райради.
«Олика багата історією і має перспективне майбутнє. Над її туристичною привабливістю ми вже почали працювати спільно із науковцями, народними депутатами, обласною, районною радами. Підтвердженням цьому є фестиваль «Олицька переберія», - сказав у вітальному слові голова Олицької громади Олександр Прендецький.
Тож, як відкрив свої ворота для усіх бажаючих замок князів Радзивіллів, так Олицька громада стала відкритою для туристів. А подивитися тут є що: в’їзна (Луцька) брама міських укріплень, зведена у 1630-х роках, Свято-Троїцька церква (1886 р.), Колегіальний костел Святої Трійці (1640 р.), Костел святих Петра і Павла (1450р.), Замок Радзивіллів (1564 р.) тощо.
Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук розповів, що відкрив для себе Олику шість років тому і відтоді своїм пріоритетним завданням вбачав її розвиток у першу чергу як туристичної перлини Волині.
«Вітаю усіх із 25-ою річницею Конституції України, відкриттям туристичного сезону в Олиці. Хочу нагадати трохи історії: я для себе відкрив Олику 6 років тому, коли став депутатом Волинської обласної ради. Мені вдалося об’єднати навколо Олики, її історико-культурної спадщини нардепів Ірину Констанкевич, Вячеслава Рубльова, обласних депутатів. Ми двічі їздили в Польщу, де піднімали питання Олицького Замку, Костелу Петра і Павла. Зараз вже триває реставрація Костелу – польський уряд та фонд культурної спадщини вкладає у це кошти. Ми разом відновлюємо Олику та відроджуємо її на теренах України.
Луцька районна рада не стоїть осторонь: напередодні була організована толока, де ми разом з молоддю, обласною радою, місцевими мешканцями розчистили оборонні вали замку. Олику бачу квітучою та туристично привабливою», - сказав голова райради Олександр Омельчук.
Вітали місцевих жителів також депутати Луцької районної ради: Тетяна Павлова-Багрійчук, Лариса Понедєльник, Олександр Шабала, Оксана Сущук, а також радник голови райради Юрій Ройко.
Зі сцени гостей фестивалю розважав військовий оркестр та виконавці з Луцька, Києва, Харкова, а хед-лайнером став гурт Kozak System. На території Замку та за його межами гостей розважали майстер-класами, середньовічними танцями та показовими лицарськими виступами. Чимало відпочинкових зон було передбачено і для дітей. Крім того, на ярмарку фестивалю місцеві умільці презентували свою продукцію та частували гостей свята.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Саме так гучно відсвяткували День селища, День Конституції та відкриття туристичного сезону в громаді, - йдеться на сайті Луцької райради.
«Олика багата історією і має перспективне майбутнє. Над її туристичною привабливістю ми вже почали працювати спільно із науковцями, народними депутатами, обласною, районною радами. Підтвердженням цьому є фестиваль «Олицька переберія», - сказав у вітальному слові голова Олицької громади Олександр Прендецький.
Тож, як відкрив свої ворота для усіх бажаючих замок князів Радзивіллів, так Олицька громада стала відкритою для туристів. А подивитися тут є що: в’їзна (Луцька) брама міських укріплень, зведена у 1630-х роках, Свято-Троїцька церква (1886 р.), Колегіальний костел Святої Трійці (1640 р.), Костел святих Петра і Павла (1450р.), Замок Радзивіллів (1564 р.) тощо.
Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук розповів, що відкрив для себе Олику шість років тому і відтоді своїм пріоритетним завданням вбачав її розвиток у першу чергу як туристичної перлини Волині.
«Вітаю усіх із 25-ою річницею Конституції України, відкриттям туристичного сезону в Олиці. Хочу нагадати трохи історії: я для себе відкрив Олику 6 років тому, коли став депутатом Волинської обласної ради. Мені вдалося об’єднати навколо Олики, її історико-культурної спадщини нардепів Ірину Констанкевич, Вячеслава Рубльова, обласних депутатів. Ми двічі їздили в Польщу, де піднімали питання Олицького Замку, Костелу Петра і Павла. Зараз вже триває реставрація Костелу – польський уряд та фонд культурної спадщини вкладає у це кошти. Ми разом відновлюємо Олику та відроджуємо її на теренах України.
Луцька районна рада не стоїть осторонь: напередодні була організована толока, де ми разом з молоддю, обласною радою, місцевими мешканцями розчистили оборонні вали замку. Олику бачу квітучою та туристично привабливою», - сказав голова райради Олександр Омельчук.
Вітали місцевих жителів також депутати Луцької районної ради: Тетяна Павлова-Багрійчук, Лариса Понедєльник, Олександр Шабала, Оксана Сущук, а також радник голови райради Юрій Ройко.
Зі сцени гостей фестивалю розважав військовий оркестр та виконавці з Луцька, Києва, Харкова, а хед-лайнером став гурт Kozak System. На території Замку та за його межами гостей розважали майстер-класами, середньовічними танцями та показовими лицарськими виступами. Чимало відпочинкових зон було передбачено і для дітей. Крім того, на ярмарку фестивалю місцеві умільці презентували свою продукцію та частували гостей свята.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Польщі затримали українця, який на замовлення підірвав будинок
Сьогодні, 09:59
Середньовічні танці, лицарські виступи, ярмарок: як проходив фестиваль «Олицька переберія». ФОТО
Сьогодні, 09:34
Курс валют у Луцьку станом на 29 червня
Сьогодні, 09:16