У Польщі затримали українця, який на замовлення підірвав будинок





Як пoвідoмляє



У чоловіка та жінки, які проживали в будинку разом з двома дітьми, якраз було весілля. Ледь закінчився їхній перший шлюбний танець, як до них зателефонувала сусідка й повідомила, що в будинку стався вибух, внаслідок чого завалилася стіна, повилітали двері та вікна.



Спочатку розглядалася версія, що в будинку вибухнув газ, однак потім всередині знайшли балони з газом, які не були ушкоджені. Після цього експерти встановили, що хтось підкинув у підвал пляшу або банку з горючою рідиною, яка й призвела до вибуху.



У ніч вибуху в сусідньому селі до одного з будинків постукав громадянин України, в якого були опіки на руці та кривава рана на нозі. При цьому чоловік не хотів, аби викликали “швидку”. Поліція одразу пов’язала його травми з вибухом будинку.



24-річного громадянина України затримали. За неофіційною інформацією, його найняли для того, щоб він залякував польську родину. У тлі всього цього - сусідський конфлікт за право власності на ставок. Зараз деталі та обставини детально вивчає прокуратура. Сусіда, який міг найняти українця, також затримали.



Постраждалій родині нараз фактично немає де жити. Будинок, який вони купили в кредит 3 роки тому та відремонтували, після вибуху непридатний до відновлення. Добре, що вибух стався, коли в ньому нікого не перебувало: за півгодини туди мали привезти дітей молодят.



Родина та сусіди постраждалих організували збірку грошей на порталі zrzutka.pl. На сьогодні небайдужі переказали понад 20 тисяч злотих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-громадянина України затримали за підозрою в причетності до вибуху будинку, який належав польській родині.Як пoвідoмляє Yavp.pl з посиланням на szczecin.tvp.pl, інцидент стався в селі Соснов (Західнопоморське воєводство) пізно ввечері, 25 червня, незадовго до опівночі.У чоловіка та жінки, які проживали в будинку разом з двома дітьми, якраз було весілля. Ледь закінчився їхній перший шлюбний танець, як до них зателефонувала сусідка й повідомила, що в будинку стався вибух, внаслідок чого завалилася стіна, повилітали двері та вікна.Спочатку розглядалася версія, що в будинку вибухнув газ, однак потім всередині знайшли балони з газом, які не були ушкоджені. Після цього експерти встановили, що хтось підкинув у підвал пляшу або банку з горючою рідиною, яка й призвела до вибуху.У ніч вибуху в сусідньому селі до одного з будинків постукав громадянин України, в якого були опіки на руці та кривава рана на нозі. При цьому чоловік не хотів, аби викликали “швидку”. Поліція одразу пов’язала його травми з вибухом будинку.24-річного громадянина України затримали. За неофіційною інформацією, його найняли для того, щоб він залякував польську родину. У тлі всього цього - сусідський конфлікт за право власності на ставок. Зараз деталі та обставини детально вивчає прокуратура. Сусіда, який міг найняти українця, також затримали.Постраждалій родині нараз фактично немає де жити. Будинок, який вони купили в кредит 3 роки тому та відремонтували, після вибуху непридатний до відновлення. Добре, що вибух стався, коли в ньому нікого не перебувало: за півгодини туди мали привезти дітей молодят.Родина та сусіди постраждалих організували збірку грошей на порталі zrzutka.pl. На сьогодні небайдужі переказали понад 20 тисяч злотих.

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