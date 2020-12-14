У Підгайцях двоє дітей випали з вікна будинку
Сьогодні, 10:13
Двоє братів випали з вікна другого поверху у Підгайцях. Нині один з них вже перебуває вдома, інший ще в лікарні.
Подія трапилась 25 червня. За місцем проживання 3-річний та 2-річний братики грались і в якийсь момент з власної необережності сперлись об москітну сітку на вікні, яка не витримала їхньої ваги та впала разом з дітьми на землю, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Дітей доставили в обласну лікарню: в одного з братів діагностували садна і відпустили додому, в іншого – забій селезінки. Нині життю й здоров’ю останнього нічого не загрожує.
За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Більш детальні обставини, а також ступінь винуватості батьків, встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Подія трапилась 25 червня. За місцем проживання 3-річний та 2-річний братики грались і в якийсь момент з власної необережності сперлись об москітну сітку на вікні, яка не витримала їхньої ваги та впала разом з дітьми на землю, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Дітей доставили в обласну лікарню: в одного з братів діагностували садна і відпустили додому, в іншого – забій селезінки. Нині життю й здоров’ю останнього нічого не загрожує.
За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Більш детальні обставини, а також ступінь винуватості батьків, встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Підгайцях двоє дітей випали з вікна будинку
Сьогодні, 10:13
У Польщі затримали українця, який на замовлення підірвав будинок
Сьогодні, 09:59
Середньовічні танці, лицарські виступи, ярмарок: як проходив фестиваль «Олицька переберія». ФОТО
Сьогодні, 09:34
Курс валют у Луцьку станом на 29 червня
Сьогодні, 09:16