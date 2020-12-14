У Підгайцях двоє дітей випали з вікна будинку

Двоє братів випали з вікна другого поверху у Підгайцях. Нині один з них вже перебуває вдома, інший ще в лікарні.Подія трапилась 25 червня. За місцем проживання 3-річний та 2-річний братики грались і в якийсь момент з власної необережності сперлись об москітну сітку на вікні, яка не витримала їхньої ваги та впала разом з дітьми на землю, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Дітей доставили в обласну лікарню: в одного з братів діагностували садна і відпустили додому, в іншого – забій селезінки. Нині життю й здоров’ю останнього нічого не загрожує.За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Більш детальні обставини, а також ступінь винуватості батьків, встановлюють.