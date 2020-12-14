вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Підгайцях двоє дітей випали з вікна будинку

У Підгайцях двоє дітей випали з вікна будинку
Двоє братів випали з вікна другого поверху у Підгайцях. Нині один з них вже перебуває вдома, інший ще в лікарні.

Подія трапилась 25 червня. За місцем проживання 3-річний та 2-річний братики грались і в якийсь момент з власної необережності сперлись об москітну сітку на вікні, яка не витримала їхньої ваги та впала разом з дітьми на землю, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Дітей доставили в обласну лікарню: в одного з братів діагностували садна і відпустили додому, в іншого – забій селезінки. Нині життю й здоров’ю останнього нічого не загрожує.

За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Більш детальні обставини, а також ступінь винуватості батьків, встановлюють.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Підгайці, діти, падіння, вікно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Підгайцях двоє дітей випали з вікна будинку
Сьогодні, 10:13
У Польщі затримали українця, який на замовлення підірвав будинок
Сьогодні, 09:59
Середньовічні танці, лицарські виступи, ярмарок: як проходив фестиваль «Олицька переберія». ФОТО
Сьогодні, 09:34
Курс валют у Луцьку станом на 29 червня
Сьогодні, 09:16
В Україні зафіксували найнижчий добовий показник захворюваності за останній рік
Сьогодні, 08:56
Схожі новини
В Одесі хлопець випав з вікна 23-го поверху і залишився живим В Одесі хлопець випав з вікна 23-го поверху і залишився живим
03 березень, 13:12
У Кривому Розі 10-річний хлопчик випав з 5-го поверху, тікаючи від п’яного батька. ВІДЕО У Кривому Розі 10-річний хлопчик випав з 5-го поверху, тікаючи від п’яного батька. ВІДЕО
24 лютий, 10:10
У Чернівцях з вікна п’ятого поверху випала 10-річна дитина У Чернівцях з вікна п’ятого поверху випала 10-річна дитина
14 грудень, 2020, 07:21
На Волині чоловік випав з вікна готелю. ВІДЕО На Волині чоловік випав з вікна готелю. ВІДЕО
24 жовтень, 2020, 21:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Підгайцях двоє дітей випали з вікна будинку
Сьогодні, 10:13
 0
У Польщі затримали українця, який на замовлення підірвав будинок
Сьогодні, 09:59
 0
Середньовічні танці, лицарські виступи, ярмарок: як проходив фестиваль «Олицька переберія». ФОТО
Сьогодні, 09:34
 0
Курс валют у Луцьку станом на 29 червня
Сьогодні, 09:16
 0
В Україні зафіксували найнижчий добовий показник захворюваності за останній рік
Сьогодні, 08:56
 0
Медіа
відео
1/8