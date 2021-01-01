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У Луцьку п'яний чоловік викрав бус з 6 тоннами овочів. ФОТО

У Луцьку п'яний чоловік викрав бус з 6 тоннами овочів. ФОТО
Волинські патрульні за гарячими слідами віднайшли чоловіка, який викрав бус з товаром.

Так, у нічну зміну волинські патрульні отримали повідомлення про те, що в заявника на вулиці Львівській, що у Луцьку, викрали автомобіль Mercedes-Benz Vario. В авто було 6 тонн товару (овочі), - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні встановили, заявник повернувся із рейсу, куди їздив за овочами, залишив автомобіль напроти свого будинку та пішов спати. А коли вийшов, аби їхати на ринок, то виявив, що транспортний засіб викрали.

Оглянувши місце події, поліцейські виявили розчавлені овочі та сліди на асфальті від коліс, які вказували на те, що транспортний засіб поїхав у бік Львова.

Патрульні передали орієнтування усім екіпажам. А згодом, один з екіпажів виявив автомобіль, який підходив під орієнтування, на повороті у село Баїв.

В транспортному засобі патрульні виявили чоловіка, який намагався втекти з місця події. Огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці події показав, що чоловік перебував у стані сп’яніння (алкотестер показав 5 проміле. Перевищення у 25 разів). Тож його затримали і викликали на місце слідчо-оперативну групу Луцького РУП для встановлення всіх обставин події.

У Луцьку п'яний чоловік викрав бус з 6 тоннами овочів. ФОТО
У Луцьку п'яний чоловік викрав бус з 6 тоннами овочів. ФОТО
У Луцьку п'яний чоловік викрав бус з 6 тоннами овочів. ФОТО

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Теги: бус, крадіжка, овочі
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