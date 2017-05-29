У Луцькому районі побудують новий міст через Чорногузку





Про це йдеться на платформі



Так, спочатку переможець торгів повинен розробити проєктну документацію, а вже потім приступити до будівельних робіт. Усе необхідне зроблять за кошти державного бюджету, виділені як субвенція місцевим бюджетам. Відповідно до документації, проведуть демонтаж наявних конструкцій, влаштують опори і фундамент, облаштують перильне та бар'єрне огородження, підходи, дорожній одяг моста, тротуари. Не забули врахувати й водовідведення та укріплення берегів, а також проведення благоустрою. Довжина мосту складатиме 21 метр,



Усі роботи мають завершити до грудня 2022 року. Очікувана вартість - 28 мільйонів гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оголосили тендер на нове будівництво мосту через річку Чорногузку між населеними пунктами Голишів та Коршовець Луцького району.Про це йдеться на платформі ProZorro Так, спочатку переможець торгів повинен розробити проєктну документацію, а вже потім приступити до будівельних робіт. Усе необхідне зроблять за кошти державного бюджету, виділені як субвенція місцевим бюджетам. Відповідно до документації, проведуть демонтаж наявних конструкцій, влаштують опори і фундамент, облаштують перильне та бар'єрне огородження, підходи, дорожній одяг моста, тротуари. Не забули врахувати й водовідведення та укріплення берегів, а також проведення благоустрою. Довжина мосту складатиме 21 метр,Усі роботи мають завершити до грудня 2022 року. Очікувана вартість - 28 мільйонів гривень.

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