У Луцькому районі побудують новий міст через Чорногузку
Сьогодні, 17:37
Оголосили тендер на нове будівництво мосту через річку Чорногузку між населеними пунктами Голишів та Коршовець Луцького району.
Про це йдеться на платформі ProZorro.
Так, спочатку переможець торгів повинен розробити проєктну документацію, а вже потім приступити до будівельних робіт. Усе необхідне зроблять за кошти державного бюджету, виділені як субвенція місцевим бюджетам. Відповідно до документації, проведуть демонтаж наявних конструкцій, влаштують опори і фундамент, облаштують перильне та бар'єрне огородження, підходи, дорожній одяг моста, тротуари. Не забули врахувати й водовідведення та укріплення берегів, а також проведення благоустрою. Довжина мосту складатиме 21 метр,
Усі роботи мають завершити до грудня 2022 року. Очікувана вартість - 28 мільйонів гривень.
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Про це йдеться на платформі ProZorro.
Так, спочатку переможець торгів повинен розробити проєктну документацію, а вже потім приступити до будівельних робіт. Усе необхідне зроблять за кошти державного бюджету, виділені як субвенція місцевим бюджетам. Відповідно до документації, проведуть демонтаж наявних конструкцій, влаштують опори і фундамент, облаштують перильне та бар'єрне огородження, підходи, дорожній одяг моста, тротуари. Не забули врахувати й водовідведення та укріплення берегів, а також проведення благоустрою. Довжина мосту складатиме 21 метр,
Усі роботи мають завершити до грудня 2022 року. Очікувана вартість - 28 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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