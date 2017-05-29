вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцькому районі побудують новий міст через Чорногузку

У Луцькому районі побудують новий міст через Чорногузку
Оголосили тендер на нове будівництво мосту через річку Чорногузку між населеними пунктами Голишів та Коршовець Луцького району.

Про це йдеться на платформі ProZorro.

Так, спочатку переможець торгів повинен розробити проєктну документацію, а вже потім приступити до будівельних робіт. Усе необхідне зроблять за кошти державного бюджету, виділені як субвенція місцевим бюджетам. Відповідно до документації, проведуть демонтаж наявних конструкцій, влаштують опори і фундамент, облаштують перильне та бар'єрне огородження, підходи, дорожній одяг моста, тротуари. Не забули врахувати й водовідведення та укріплення берегів, а також проведення благоустрою. Довжина мосту складатиме 21 метр,

Усі роботи мають завершити до грудня 2022 року. Очікувана вартість - 28 мільйонів гривень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: будівництво, міст, Чорногузка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку через аварію декілька будинків – без гарячої води
Сьогодні, 17:38
У Луцькому районі побудують новий міст через Чорногузку
Сьогодні, 17:37
У Карпатах туристи катаються на лижах в купальниках і шортах
Сьогодні, 17:15
У Лищі планують капітально відремонтувати центральну дорогу
Сьогодні, 17:01
Через нові штами Covid-19 Туреччина призупиняє авіасполучення з низкою країн
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
На «Ягодині» хочуть будувати ще один міст На «Ягодині» хочуть будувати ще один міст
29 травень, 2017, 13:47
Волинський підприємець 4 роки не може відсудити у держави кошти за будівництво мосту Волинський підприємець 4 роки не може відсудити у держави кошти за будівництво мосту
13 жовтень, 2016, 17:17
У Польщі на будівництві важко травмувались двоє чоловіків з України У Польщі на будівництві важко травмувались двоє чоловіків з України
Сьогодні, 15:19
У Луцьку в Чорногузці – мор риби У Луцьку в Чорногузці – мор риби
26 червень, 22:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку через аварію декілька будинків – без гарячої води
Сьогодні, 17:38
 0
У Луцькому районі побудують новий міст через Чорногузку
Сьогодні, 17:37
 0
У Карпатах туристи катаються на лижах в купальниках і шортах
Сьогодні, 17:15
 0
У Лищі планують капітально відремонтувати центральну дорогу
Сьогодні, 17:01
 0
Через нові штами Covid-19 Туреччина призупиняє авіасполучення з низкою країн
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8