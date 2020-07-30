Хотів переплисти ставок: на Волині втопився чоловік
Сьогодні, 11:08
Втопився 44-річний мешканець Ковельського району.
Про це інформують у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Повідомляють, що спочатку чоловік в компанії з товаришами розпивав алкогольні напої, а потім повідомив, що хоче переплисти ставок неподалік, в селі Поповичі.
Однак під час перепливання не розрахував свої сили та втопився. Медики, які прибули на місце, констатували смерть громадянина. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості поліція зареєструє як нещасний випадок.
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Про це інформують у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Повідомляють, що спочатку чоловік в компанії з товаришами розпивав алкогольні напої, а потім повідомив, що хоче переплисти ставок неподалік, в селі Поповичі.
Однак під час перепливання не розрахував свої сили та втопився. Медики, які прибули на місце, констатували смерть громадянина. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості поліція зареєструє як нещасний випадок.
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