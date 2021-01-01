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На Волині дівчина під час застілля вбила співмешканця

На Волині дівчина під час застілля вбила співмешканця
Сьогодні, 29 червня, вночі під час застілля 22-річна жінка вдарила ножем свого співмешканця.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Поліцейські з’ясували, що між співмешканцями під час розпиття алкогольних напоїв виник конфлікт, внаслідок чого жінка нанесла ножове поранення чоловіку у грудну клітку. Незважаючи на реанімаційні заходи, чоловік помер. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їй підозри у скоєному та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Триває слідство.

Фото - ілюстративне


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Теги: Волинь, смертельне поранення, дівчина
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