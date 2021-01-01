На Волині дівчина під час застілля вбила співмешканця
Сьогодні, 11:20
Сьогодні, 29 червня, вночі під час застілля 22-річна жінка вдарила ножем свого співмешканця.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з’ясували, що між співмешканцями під час розпиття алкогольних напоїв виник конфлікт, внаслідок чого жінка нанесла ножове поранення чоловіку у грудну клітку. Незважаючи на реанімаційні заходи, чоловік помер. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.
Слідчі затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їй підозри у скоєному та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Триває слідство.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з’ясували, що між співмешканцями під час розпиття алкогольних напоїв виник конфлікт, внаслідок чого жінка нанесла ножове поранення чоловіку у грудну клітку. Незважаючи на реанімаційні заходи, чоловік помер. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.
Слідчі затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їй підозри у скоєному та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Триває слідство.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині дівчина під час застілля вбила співмешканця
Сьогодні, 11:20
В Україні відтермінували підвищення пенсій
Сьогодні, 11:18
Хотів переплисти ставок: на Волині втопився чоловік
Сьогодні, 11:08