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На Волині чоловік випив препарат, яким кроплять городину і ледь не помер

На Волині чоловік випив препарат, яким кроплять городину і ледь не помер
Через алкогольне сп’яніння мало не позбувся життя 50-річний мешканець села Вишнів Луцького району.

Він потрапив до лікарні 26 червня з діагнозом – отруєння гербіцидами й токсична дія алкоголю, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Чоловік повідомив, що випадково випив вдома препарат, яким кроплять городину, наміру вчинити самогубство не мав. Але сталось це, коли він перебував у стані сп’яніння. Нині його життю нічого не загрожує.




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Теги: отрута, гербіциди, Волинь, лікарня
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