На Волині чоловік випив препарат, яким кроплять городину і ледь не помер





Він потрапив до лікарні 26 червня з діагнозом – отруєння гербіцидами й токсична дія алкоголю, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Чоловік повідомив, що випадково випив вдома препарат, яким кроплять городину, наміру вчинити самогубство не мав. Але сталось це, коли він перебував у стані сп’яніння. Нині його життю нічого не загрожує.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через алкогольне сп’яніння мало не позбувся життя 50-річний мешканець села Вишнів Луцького району.Він потрапив до лікарні 26 червня з діагнозом – отруєння гербіцидами й токсична дія алкоголю, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Чоловік повідомив, що випадково випив вдома препарат, яким кроплять городину, наміру вчинити самогубство не мав. Але сталось це, коли він перебував у стані сп’яніння. Нині його життю нічого не загрожує.

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