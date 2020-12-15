На Волині чоловік випив препарат, яким кроплять городину і ледь не помер
Сьогодні, 11:40
Через алкогольне сп’яніння мало не позбувся життя 50-річний мешканець села Вишнів Луцького району.
Він потрапив до лікарні 26 червня з діагнозом – отруєння гербіцидами й токсична дія алкоголю, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік повідомив, що випадково випив вдома препарат, яким кроплять городину, наміру вчинити самогубство не мав. Але сталось це, коли він перебував у стані сп’яніння. Нині його життю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Він потрапив до лікарні 26 червня з діагнозом – отруєння гербіцидами й токсична дія алкоголю, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік повідомив, що випадково випив вдома препарат, яким кроплять городину, наміру вчинити самогубство не мав. Але сталось це, коли він перебував у стані сп’яніння. Нині його життю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині чоловік випив препарат, яким кроплять городину і ледь не помер
Сьогодні, 11:40
На Волині дівчина під час застілля вбила співмешканця
Сьогодні, 11:20
В Україні відтермінували підвищення пенсій
Сьогодні, 11:18
Хотів переплисти ставок: на Волині втопився чоловік
Сьогодні, 11:08