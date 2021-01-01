Кіпр спростив правила в'їзду для вакцинованих українців: пощастило не всім

З 1 липня у щеплених від COVID-19 туристів, які збираються на Кіпр, не вимагатимуть негативний результат тесту на коронавірус.У відпочивальників має бути з собою дійсний сертифікат про вакцинацію, виданий в Україні. Водночас країна не визнає вакцину СoronaVac, повідомляє посольство Кіпру в Україні на своїй сторінці у фейсбуці.Як інформують, туристів пустять на острів, якщо вони отримали щеплення однієї з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів – Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinopharm (BBIBP COVID-19).Є в переліку і не схвалена ВООЗ, але дозволена Кіпром російська вакцина Sputnik V.