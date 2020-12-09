Суд виніс вирок волинянину, який вбив односельця, а потім пограбував його будинок

Суд призначив волинянину, визнаному винним в умисному вбивстві та крадіжці, покарання у виді 9 років позбавлення волі.Про це повідомляє пресслжуба облансої прокуратури Волині.Слідство встановило, що увечері 24 грудня 2019 року нетверезий 35-річний житель села Машів Ковельського району під час конфлікту вдарив ножем у шию односельця-однолітка.Після скоєного зловмисник ще викрав з його оселі ланцюжок із іконкою та мобільний телефон.Попри те, що своєї винуватості у скоєному волинянин не визнавав, її було доведено зібраними під час досудового розслідування доказами.Наступних 9 років чоловік проведе у місцях позбавлення волі.