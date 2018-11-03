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Коротша нога – не завада: історія волинянина, який вже 15 років грає в амптфутбол. ФОТО

Коротша нога – не завада: історія волинянина, який вже 15 років грає в амптфутбол. ФОТО
Житель села Стобихівка Юрій Сущ грає у амптфутбол вже близько 15 років. Він є членом Національної збірної України з амптфутболу і гравцем команди “Легія” з Варшави.

Про нього пише місцева газета "Полісся".

У Юрія з народження деформований кульшовий суглоб, внаслідок чого вкорочена нога. Однак це не зупиняє чоловіка від активного життя. А що спорт імпонував йому з дитинства, то й сьогодні він цікавиться волейболом і настільним тенісом, грає в Національній збірній України з футболу серед людей з ампутацією, а останні 2 роки ще й виступає за варшавську «Легію». До слова, минулоріч команда стала чемпіоном Польщі.
Юрій Сущ
Юрій Сущ

– Добре пам’ятаю, що уже з 1997 року, як мінімум, слідкую за футболом і вболіваю за столичне «Динамо». А коли навчався у педколеджі, познайомився з тренером по футболу для осіб з наслідками ДЦП (7 на 7). Грав на чемпіонатах України, а вже у 2007 на всеукраїнській універсіаді в Криму познайомився з амптфутболістом Анатолієм Медведюком. Він і запропонував мені зіграти з їхньою командою. Поїхав на чемпіонат України і лишився кандидатом у збірну. Невдовзі потрапив на чемпіонат світу в Анталії (Туреччина), і закрутилося, – відтворює свою футбольну історію 34-річний стобихівчанин. Пригадує, коли вперше лишився на навчально-тренувальних зборах, то дуже боліли руки й плечові суглоби. Тепер пересування по полю на милицях для нього цілком звична річ.

Футбол для осіб з ампутацією в Україні існує з 90-х років, однак його розвитку наразі не приділяють належної уваги: якщо раніше на чемпіонатах грало хоча б по 5 команд, то тепер всередині країни жодних змагань не проводять. Відтак амптфутболісти їздять збірною на міжнародні турніри і грають на навчальних тренувальних зборах. Словом, гуртуються довкола ідеї і самі себе підтримують у формі. Займаються здебільшого індивідуально. Звучить парадоксально, але навіть у національній збірній спорт може бути хобі для морального задоволення.
Коротша нога – не завада: історія волинянина, який вже 15 років грає в амптфутбол. ФОТО
Коротша нога – не завада: історія волинянина, який вже 15 років грає в амптфутбол. ФОТО

Чим особливий амптфутбол? Поле менше звичного – 60 на 40 метрів. У кожній команді шість польових гравців з ампутацією (вадою) нижньої кінцівки та один воротар з ампутацією (або вадою) верхньої. Футболісти рухаються на милицях, але їх забороняється використовувати для контролю, введення або блокування м’яча, інакше це карається, як гра рукою. Те ж стосується і ампутованої кінцівки (якщо нога ціла, на неї забороняється навіть ступати). Натомість воротар не має права полишати штрафний майданчик, а м’яч вводять в гру ногою. Правило офсайду не застосовується.

Юрій Сущ добре володіє навичками швидкості і м’ячем, тому в національній збірній грає на позиції центрального півзахисника, а в польській «Легії» – нападника. Завдяки своєму захопленню неодноразово побував у Туреччині, Польщі, Мексиці, Аргентині. Був учасником 5 чемпіонатів світу і чемпіонату Європи. А нещодавно зіграв з колегами на товариському турнірі в Польщі, метою якого найперше було показати атовцям альтернативу самореалізації, мотивувати й далі шукати себе у житті, навіть з інвалідністю. Українці двічі обіграли збірну Ізраїлю, але поступилися господарям. Восени сподіваються реабілітуватися на чемпіонаті Європи в Кракові. Однак, зауважує мій співрозмовник, поляки – сильні суперники. Якщо кілька років тому їх можна було легко обіграти, то сьогодні ситуація дещо змінилася.
Коротша нога – не завада: історія волинянина, який вже 15 років грає в амптфутбол. ФОТО

Якщо ж говорити про світовий розвиток футболу для осіб з ампутацією, то беззаперечним лідером потужного поступу у наші дні є Туреччина. Наразі там створено три ліги амптфутболу і своя Ліга чемпіонів. У місцевих командах грають легіонери з Узбекистану, Іспанії, Африки, а Вища ліга розвивається на рівні професійного футболу, де відбуваються трансфери, підписуються контракти і побудовані спеціальні стадіони. Натомість чинним чемпіоном світу від 2018 року є Ангола. Хай там як, а українські амптфутболісти не збираються опускати рук і легко здаватися. Сподіваємося, їхній ентузіазм нарешті оцінять на державному рівні.

Іванна ВЕЛИЧКО

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Теги: волинянин, ампфутбол, історія
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