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Волинянка потрапила на «гачок» шахраїв

Волинянка потрапила на «гачок» шахраїв
Мешканку Ковеля ошукали шахраї.

Відомо, що у телефонному режимі спритник представився працівником одного з банків та під приводом блокування банківської картки, заволодів особистими даними картки жінки, і в подальшому зняв кошти в сумі більше 14 тисяч гривень, - пише пресслужба Ковельського районного управління поліції Волинської області.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

Тож поліція вкотре закликає волинян бути обережними: ніколи не називайте незнайомцям свої особисті дані, номера карткових рахунків та пін-код.


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Теги: волинянка, шахраї, Ковель
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