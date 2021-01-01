Волинянка потрапила на «гачок» шахраїв

Мешканку Ковеля ошукали шахраї.Відомо, що у телефонному режимі спритник представився працівником одного з банків та під приводом блокування банківської картки, заволодів особистими даними картки жінки, і в подальшому зняв кошти в сумі більше 14 тисяч гривень, - пише пресслужба Ковельського районного управління поліції Волинської області.Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.Тож поліція вкотре закликає волинян бути обережними: ніколи не називайте незнайомцям свої особисті дані, номера карткових рахунків та пін-код.