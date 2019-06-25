З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку на Театральному майдані міста нагородили найкращих випускників-медалістів. Обласний центр Волині прикрасили красуні у вишуканих вечірніх сукнях та юнаки в солідних костюмах.Сьогодні, 29 червня, 194 випускники шкіл Луцької міської громади отримали свої золоті і срібні медалі.Ще задовго до початку дійства, 10 години, на місце почали сходитися випускники разом зі своїми рідними та друзями.Луцький міський головавручив колишнім одинадцятикласникам заслужені золоті та срібні медалі. Він привітав випускників, їх батьків та вчителів. Мер зауважив, що пишається випускниками та радіє, що саме така молодь згодом буде розвивати Волинь.«Вітаю випускників, які протягом цих років були найбільш старанними, активними та цілеспрямованими. Вами пишаються батьки, вчителі, навчальні заклади. Пишаємось і ми. Сьогодні ми радіємо тому, що саме ви будете розвивати наше місто, Волинську область та Україну. Бажаю вступити в омріяний навчальний заклад, ніколи не зупинятися та завжди продовжувати розвиватися та вчитися для того, щоб бути найкращими», - звернувся до медалістів Ігор Поліщук.Вже колишні школярі посміхалися та з гордістю слухали усі побажання. Батьки та вчителі розділили радість випускників та були дуже щасливі, адже виховали розумних та достойних дітей.Також під час церемонії вручення випускники приймали вітання від творчих колективів та школярів.