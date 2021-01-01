Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 30 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 10:00-16:00
м.Вол-Волинський: ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ СКЗ в. Київська
ФОП Жуковський Петро Станіславович М-н "Мрія" м.Вол-Волинський: вул.Київська, Василівська 26-38,Луцька 68-74
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-286 09:00-17:00 м.Вол-Волинський: вул.Н. Літописця, Довженка, І. Богуна
3. ПЛ-0,4 кВ Л-10
ЗТП-286 09:00-17:00 м.Вол-Волинський: КНС, буд. Дор.відділу м.Вол-Волинський: вул.Гонти,
М. Кривоноса
4. КТП-99 09:00-17:00 с.Федорівка: ПП "Універсам"
5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-385 09:00-17:00 с.Хворостів: вул.Східна, Базалія
6. КТП-189 09:00-17:00 с.Ласків: вул.Л. Українки 10-16, 1-13, Шевченка 34-44,43,45, Сонячна 21-31, 16-34, Л. Українки 2-8,18-44, Незалежності 42-54,35-53, Молодіжна 22-30
7. КТП-414, КТП-190 09:00-17:00 с. Суходоли: Відділ освіти Вол- Вол. райдержадміністрації
ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ, Магазин
Відділ освіти Вол- Вол. Райдержадміністрації, зерносклад, склад овочі
свердловина
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА"
ФОП Жук Олександр Валерійович
Побутові споживачі с.Суходоли: вул.Шкільна 33-53,42-52, Молодіжна 2-16, 1-19, Жовтнева 2-12, дор. Нов-Вол-Вол (вул. Нововолинська) 16-34, Польова 2-14,
Горохівський район
1. 10:00-13:00
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Перемильська сільська рада Клуб
Берестечківське СТ магазин
ТзОВ "Волинь Агро" ферма
Церква Церква
ПрАТ "МТС Україна" Базова станція с.Липа:
вул.Центральна,
вул.Набережна
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Тишковичі вул.Провулок 4-й,
Тишковичівська
2. 9:30-17:00
с.м.т.Іваничі вул.Тарасова
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
Молитовний будинок, ФОП Чмух В.В. (торговий павільйон), ФОП Олісейчик Р.В. (магазин) с Воєгоще вул.Зелена,
вул.Центральна, вул.Ветеранів,
вул.Прилісна, вул.Козацька
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
смт.Цумань
вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25295 8:30-20:00
ПрАТ "ВОПАС "
ФОП Мороз Михайло Михайлович
ФОП Макара Алла Степанівна смт.Цумань
вул.1-го Травня, буд.1-24/парні/,1-79/непарні/,
вул.Васильєва, 3,5,
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Олика
вул.І.Франка,
вул.Довженка, (непарні)
4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25193 8:30-20:00
с.Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
5. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25317 8:30-17:00 с.Дерно
вул.Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)
вул. Ставківська,
6. ПЛ 10 кВ Л70-09 частково 8:30-18:00 ДП "Ківерцівське лісове господарство"
ФОП Гетманчук Любов Омел"янівна
ДП "Діброва" м.Ківерці
вул.Філатова,
вул.Кузнєцова,буд.22-46/парні/,
вул.Квартальна ,22а,
вул.М.Бурака,
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
1. Л-1 від ЩТП-81 9:00-20:00 -- с.Затурці, вул.Л. Українки
2. КТП-94 9:00-14:00 ФОП Рудюк с.Кути, вул.Центральна, вул.Садова, вул.Набережна
3. КТП-95 13:00-17:00 -- с.Кути, вул.Польова, вул.Садова
місто Луцьк
1. 09:00:17:00
Кафе «Леон»
Початкова школа вв№1
Дачі «Світанок»
Магазин «Наш Край»
ж/б Левітана 20
вул.Степова (частково)
вул.Баранова (частково)
вул.Трутовського (частково)
вул.Левітана
вул.Львівська (частково)
вул.Маковського
вул.Грінченка
Луцький район
1. 09:30-17:00
с.Маташівка
2. КТП-517 10:00-17:00 ТзОВ «КАСІ»,
магазин «Продукти»,
ФАП, поштове відділення с.Струмівка с.Струмівка вул.Сільська, Східна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП-493 9:00-18:00 с.Олеськ
2. ПЛ-0.4 КТП-494 9:00-18:00 с.Олеськ
3. ПЛ-0.4 КТП-182 9:00-18:00 с.Затишшя
4. КТП-453 9:00-18:00 с.Хомичі
5. КТП-312 9:00-18:00 ТОВ.З ОБМЕЖ.ВІДПОВ, "ІМ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" с.Самійличі
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-86-03 до ЛР-39. 10:00-17:00 КТП-50, с. Градиськ.
КТП-51.
КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб.дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт).
КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд.майданчик).
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ: вул .Заводська 5, Зелена 34-50, 37-51;
Світла 34-52, 37-53
Ратнівський район
1. КТП-66 10:00-13:00 с.Броди
2. КТП-70 13:20-16:00 с.Сільця-Гірницькі
3. ПЛ-10 кВ Л 66-05 від ЛР-122 09:30-17:00 Дит садок, Школа с.Комарове
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Валерянівка ФОП Вронський Т.М., магазин с.Валер'янівка, вул.Зарічна,
Хабаровська
2. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова, вул.Лісова
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
5. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського,
8. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
9. ПЛ-0,4кВ ТП-36262 9:00-17:00 Фермерське господарство "ЛІЛІ-ЛАЙН" с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36054 9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазин. с.Духче, вул.Жовтнева, Тиха, Травнева, Миру, Набережна
11. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
12. ПЛ-0,4кВ ТП-36347 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Перфун М.Й., Рожищенська райспоживспілка (ринок) м.Рожище вул.Лесі Українки
13. ПЛ-0,4кВ ТП-36119 9:00-17:00 м.Рожище вул.Мендєлєєва,
пр.Мендєлєєва
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-16:30
с.Бобли
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 10:00-16:00
м.Вол-Волинський: ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ СКЗ в. Київська
ФОП Жуковський Петро Станіславович М-н "Мрія" м.Вол-Волинський: вул.Київська, Василівська 26-38,Луцька 68-74
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-286 09:00-17:00 м.Вол-Волинський: вул.Н. Літописця, Довженка, І. Богуна
3. ПЛ-0,4 кВ Л-10
ЗТП-286 09:00-17:00 м.Вол-Волинський: КНС, буд. Дор.відділу м.Вол-Волинський: вул.Гонти,
М. Кривоноса
4. КТП-99 09:00-17:00 с.Федорівка: ПП "Універсам"
5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-385 09:00-17:00 с.Хворостів: вул.Східна, Базалія
6. КТП-189 09:00-17:00 с.Ласків: вул.Л. Українки 10-16, 1-13, Шевченка 34-44,43,45, Сонячна 21-31, 16-34, Л. Українки 2-8,18-44, Незалежності 42-54,35-53, Молодіжна 22-30
7. КТП-414, КТП-190 09:00-17:00 с. Суходоли: Відділ освіти Вол- Вол. райдержадміністрації
ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ, Магазин
Відділ освіти Вол- Вол. Райдержадміністрації, зерносклад, склад овочі
свердловина
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА"
ФОП Жук Олександр Валерійович
Побутові споживачі с.Суходоли: вул.Шкільна 33-53,42-52, Молодіжна 2-16, 1-19, Жовтнева 2-12, дор. Нов-Вол-Вол (вул. Нововолинська) 16-34, Польова 2-14,
Горохівський район
1. 10:00-13:00
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Перемильська сільська рада Клуб
Берестечківське СТ магазин
ТзОВ "Волинь Агро" ферма
Церква Церква
ПрАТ "МТС Україна" Базова станція с.Липа:
вул.Центральна,
вул.Набережна
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Тишковичі вул.Провулок 4-й,
Тишковичівська
2. 9:30-17:00
с.м.т.Іваничі вул.Тарасова
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
Молитовний будинок, ФОП Чмух В.В. (торговий павільйон), ФОП Олісейчик Р.В. (магазин) с Воєгоще вул.Зелена,
вул.Центральна, вул.Ветеранів,
вул.Прилісна, вул.Козацька
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
смт.Цумань
вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25295 8:30-20:00
ПрАТ "ВОПАС "
ФОП Мороз Михайло Михайлович
ФОП Макара Алла Степанівна смт.Цумань
вул.1-го Травня, буд.1-24/парні/,1-79/непарні/,
вул.Васильєва, 3,5,
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Олика
вул.І.Франка,
вул.Довженка, (непарні)
4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25193 8:30-20:00
с.Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
5. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25317 8:30-17:00 с.Дерно
вул.Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)
вул. Ставківська,
6. ПЛ 10 кВ Л70-09 частково 8:30-18:00 ДП "Ківерцівське лісове господарство"
ФОП Гетманчук Любов Омел"янівна
ДП "Діброва" м.Ківерці
вул.Філатова,
вул.Кузнєцова,буд.22-46/парні/,
вул.Квартальна ,22а,
вул.М.Бурака,
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
1. Л-1 від ЩТП-81 9:00-20:00 -- с.Затурці, вул.Л. Українки
2. КТП-94 9:00-14:00 ФОП Рудюк с.Кути, вул.Центральна, вул.Садова, вул.Набережна
3. КТП-95 13:00-17:00 -- с.Кути, вул.Польова, вул.Садова
місто Луцьк
1. 09:00:17:00
Кафе «Леон»
Початкова школа вв№1
Дачі «Світанок»
Магазин «Наш Край»
ж/б Левітана 20
вул.Степова (частково)
вул.Баранова (частково)
вул.Трутовського (частково)
вул.Левітана
вул.Львівська (частково)
вул.Маковського
вул.Грінченка
Луцький район
1. 09:30-17:00
с.Маташівка
2. КТП-517 10:00-17:00 ТзОВ «КАСІ»,
магазин «Продукти»,
ФАП, поштове відділення с.Струмівка с.Струмівка вул.Сільська, Східна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП-493 9:00-18:00 с.Олеськ
2. ПЛ-0.4 КТП-494 9:00-18:00 с.Олеськ
3. ПЛ-0.4 КТП-182 9:00-18:00 с.Затишшя
4. КТП-453 9:00-18:00 с.Хомичі
5. КТП-312 9:00-18:00 ТОВ.З ОБМЕЖ.ВІДПОВ, "ІМ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" с.Самійличі
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-86-03 до ЛР-39. 10:00-17:00 КТП-50, с. Градиськ.
КТП-51.
КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб.дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт).
КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд.майданчик).
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ: вул .Заводська 5, Зелена 34-50, 37-51;
Світла 34-52, 37-53
Ратнівський район
1. КТП-66 10:00-13:00 с.Броди
2. КТП-70 13:20-16:00 с.Сільця-Гірницькі
3. ПЛ-10 кВ Л 66-05 від ЛР-122 09:30-17:00 Дит садок, Школа с.Комарове
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Валерянівка ФОП Вронський Т.М., магазин с.Валер'янівка, вул.Зарічна,
Хабаровська
2. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова, вул.Лісова
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
5. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського,
8. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
9. ПЛ-0,4кВ ТП-36262 9:00-17:00 Фермерське господарство "ЛІЛІ-ЛАЙН" с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36054 9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазин. с.Духче, вул.Жовтнева, Тиха, Травнева, Миру, Набережна
11. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
12. ПЛ-0,4кВ ТП-36347 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Перфун М.Й., Рожищенська райспоживспілка (ринок) м.Рожище вул.Лесі Українки
13. ПЛ-0,4кВ ТП-36119 9:00-17:00 м.Рожище вул.Мендєлєєва,
пр.Мендєлєєва
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-16:30
с.Бобли
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Які параметри враховувати при виборі вібротрамбовки*
Сьогодні, 18:21