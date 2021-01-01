Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 30 червня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 10:00-16:00м.Вол-Волинський: ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ СКЗ в. КиївськаФОП Жуковський Петро Станіславович М-н "Мрія" м.Вол-Волинський: вул.Київська, Василівська 26-38,Луцька 68-742. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-286 09:00-17:00 м.Вол-Волинський: вул.Н. Літописця, Довженка, І. Богуна3. ПЛ-0,4 кВ Л-10ЗТП-286 09:00-17:00 м.Вол-Волинський: КНС, буд. Дор.відділу м.Вол-Волинський: вул.Гонти,М. Кривоноса4. КТП-99 09:00-17:00 с.Федорівка: ПП "Універсам"5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-385 09:00-17:00 с.Хворостів: вул.Східна, Базалія6. КТП-189 09:00-17:00 с.Ласків: вул.Л. Українки 10-16, 1-13, Шевченка 34-44,43,45, Сонячна 21-31, 16-34, Л. Українки 2-8,18-44, Незалежності 42-54,35-53, Молодіжна 22-307. КТП-414, КТП-190 09:00-17:00 с. Суходоли: Відділ освіти Вол- Вол. райдержадміністраціїПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ, МагазинВідділ освіти Вол- Вол. Райдержадміністрації, зерносклад, склад овочісвердловинаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА"ФОП Жук Олександр ВалерійовичПобутові споживачі с.Суходоли: вул.Шкільна 33-53,42-52, Молодіжна 2-16, 1-19, Жовтнева 2-12, дор. Нов-Вол-Вол (вул. Нововолинська) 16-34, Польова 2-14,1. 10:00-13:00ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗПеремильська сільська рада КлубБерестечківське СТ магазинТзОВ "Волинь Агро" фермаЦерква ЦеркваПрАТ "МТС Україна" Базова станція с.Липа:вул.Центральна,вул.Набережна1. 9:30-16:30с.Тишковичі вул.Провулок 4-й,Тишковичівська2. 9:30-17:00с.м.т.Іваничі вул.Тарасова1. 09:00 - 17:00Молитовний будинок, ФОП Чмух В.В. (торговий павільйон), ФОП Олісейчик Р.В. (магазин) с Воєгоще вул.Зелена,вул.Центральна, вул.Ветеранів,вул.Прилісна, вул.Козацька1. 8:30-17:00смт.Цуманьвул.Терешкової,вул.Корольова,вул.О.Кошового,вул.Незалежності,2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25295 8:30-20:00ПрАТ "ВОПАС "ФОП Мороз Михайло МихайловичФОП Макара Алла Степанівна смт.Цуманьвул.1-го Травня, буд.1-24/парні/,1-79/непарні/,вул.Васильєва, 3,5,3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Оликавул.І.Франка,вул.Довженка, (непарні)4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25193 8:30-20:00с.Дідичівул.Л.Українки, буд. 1-4,6вул.Чехова, буд. 3-9,11,13вул.Миру, буд. 34-48,42авул.Польова, буд. (непарні) 7-25вул.8-го березня, буд. 1-65. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25317 8:30-17:00 с.Дерновул.Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)вул. Ставківська,6. ПЛ 10 кВ Л70-09 частково 8:30-18:00 ДП "Ківерцівське лісове господарство"ФОП Гетманчук Любов Омел"янівнаДП "Діброва" м.Ківерцівул.Філатова,вул.Кузнєцова,буд.22-46/парні/,вул.Квартальна ,22а,вул.М.Бурака,Вимкнень споживачів не заплановано1. Л-1 від ЩТП-81 9:00-20:00 -- с.Затурці, вул.Л. Українки2. КТП-94 9:00-14:00 ФОП Рудюк с.Кути, вул.Центральна, вул.Садова, вул.Набережна3. КТП-95 13:00-17:00 -- с.Кути, вул.Польова, вул.Садова1. 09:00:17:00Кафе «Леон»Початкова школа вв№1Дачі «Світанок»Магазин «Наш Край»ж/б Левітана 20вул.Степова (частково)вул.Баранова (частково)вул.Трутовського (частково)вул.Левітанавул.Львівська (частково)вул.Маковськоговул.Грінченка1. 09:30-17:00с.Маташівка2. КТП-517 10:00-17:00 ТзОВ «КАСІ»,магазин «Продукти»,ФАП, поштове відділення с.Струмівка с.Струмівка вул.Сільська, Східна1. ПЛ-0.4 КТП-493 9:00-18:00 с.Олеськ2. ПЛ-0.4 КТП-494 9:00-18:00 с.Олеськ3. ПЛ-0.4 КТП-182 9:00-18:00 с.Затишшя4. КТП-453 9:00-18:00 с.Хомичі5. КТП-312 9:00-18:00 ТОВ.З ОБМЕЖ.ВІДПОВ, "ІМ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" с.СамійличіВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10 кВ, Л-86-03 до ЛР-39. 10:00-17:00 КТП-50, с. Градиськ.КТП-51.КТП-407 - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб.дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт).КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд.майданчик).1. 09:00-17:00м.Нововолинськ: вул .Заводська 5, Зелена 34-50, 37-51;Світла 34-52, 37-531. КТП-66 10:00-13:00 с.Броди2. КТП-70 13:20-16:00 с.Сільця-Гірницькі3. ПЛ-10 кВ Л 66-05 від ЛР-122 09:30-17:00 Дит садок, Школа с.Комарове1. 9:00-17:00с.Валерянівка ФОП Вронський Т.М., магазин с.Валер'янівка, вул.Зарічна,Хабаровська2. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна3 ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова, вул.Лісова4. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш5. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова6. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище ЦеркваПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,7. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського,8. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)9. ПЛ-0,4кВ ТП-36262 9:00-17:00 Фермерське господарство "ЛІЛІ-ЛАЙН" с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,10. ПЛ-0,4кВ ТП-36054 9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазин. с.Духче, вул.Жовтнева, Тиха, Травнева, Миру, Набережна11. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)12. ПЛ-0,4кВ ТП-36347 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Перфун М.Й., Рожищенська райспоживспілка (ринок) м.Рожище вул.Лесі Українки13. ПЛ-0,4кВ ТП-36119 9:00-17:00 м.Рожище вул.Мендєлєєва,пр.МендєлєєваВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:30с.Бобли