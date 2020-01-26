Відчинив двері та пішов на вулицю: у Луцьку хлопчику, який заблукав, допомогли повернутися додому





Про це



Сьогодні, 29 червня, близько 8-ї години, волинським патрульним надійшло повідомлення від заявниці, яка повідомила, що на вулиці Володимирській у Луцьку виявила хлопчика близько 3-х років. Батьків поряд немає і дитина не може показати, де живе.



Патрульні оперативно прибули на місце події, встановили особу дитини та місце проживання. Прибувши за адресою проживання, інспектори передали хлопчика мамі та поспілкувалися з нею.



З’ясували, що жінка вийшла з дому, аби провідати її брата у лікарні. У будинку лишався старший син, який заснув, а молодший відчинив двері та пішов на вулицю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужа лучанка повідомила поліцію про хлопчика, який блукав Луцьком.Про це інформує патрульна поліція Волинської області.Сьогодні, 29 червня, близько 8-ї години, волинським патрульним надійшло повідомлення від заявниці, яка повідомила, що на вулиці Володимирській у Луцьку виявила хлопчика близько 3-х років. Батьків поряд немає і дитина не може показати, де живе.Патрульні оперативно прибули на місце події, встановили особу дитини та місце проживання. Прибувши за адресою проживання, інспектори передали хлопчика мамі та поспілкувалися з нею.З’ясували, що жінка вийшла з дому, аби провідати її брата у лікарні. У будинку лишався старший син, який заснув, а молодший відчинив двері та пішов на вулицю.

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