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Відчинив двері та пішов на вулицю: у Луцьку хлопчику, який заблукав, допомогли повернутися додому

Відчинив двері та пішов на вулицю: у Луцьку хлопчику, який заблукав, допомогли повернутися додому
Небайдужа лучанка повідомила поліцію про хлопчика, який блукав Луцьком.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Сьогодні, 29 червня, близько 8-ї години, волинським патрульним надійшло повідомлення від заявниці, яка повідомила, що на вулиці Володимирській у Луцьку виявила хлопчика близько 3-х років. Батьків поряд немає і дитина не може показати, де живе.

Патрульні оперативно прибули на місце події, встановили особу дитини та місце проживання. Прибувши за адресою проживання, інспектори передали хлопчика мамі та поспілкувалися з нею.

З’ясували, що жінка вийшла з дому, аби провідати її брата у лікарні. У будинку лишався старший син, який заснув, а молодший відчинив двері та пішов на вулицю.

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Теги: Луцьк, хлопчик, заблукав, дитина, патрульні
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