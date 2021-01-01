Волинянина покарали за незаконно викопаний ставок
Сьогодні, 12:32
32-річного жителя села Брани Луцького району покарали за незаконно викопаний ставок.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Чоловіка визнали винним у тому, що він, використовуючи спецтехніку, без спеціального дозволу зняв ґрунтовий покрив (родючий шар ґрунту) на земельній ділянці із цільовим призначення «для ведення особистого селянського господарства» та влаштував там штучну водойму.
Такі дії спричинили виведення земель з сільськогосподарського обороту та порушення структури ґрунту.
Суд призначив волинянинові покарання у виді штрафу в розмірі 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Чоловіка визнали винним у тому, що він, використовуючи спецтехніку, без спеціального дозволу зняв ґрунтовий покрив (родючий шар ґрунту) на земельній ділянці із цільовим призначення «для ведення особистого селянського господарства» та влаштував там штучну водойму.
Такі дії спричинили виведення земель з сільськогосподарського обороту та порушення структури ґрунту.
Суд призначив волинянинові покарання у виді штрафу в розмірі 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Фото - ілюстративне
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