Волинянина покарали за незаконно викопаний ставок

покарали за незаконно викопаний ставок.



Про це



Чоловіка визнали винним у тому, що він, використовуючи спецтехніку, без спеціального дозволу зняв ґрунтовий покрив (родючий шар ґрунту) на земельній ділянці із цільовим призначення «для ведення особистого селянського господарства» та влаштував там штучну водойму.



Такі дії спричинили виведення земель з сільськогосподарського обороту та порушення структури ґрунту.



Суд призначив волинянинові покарання у виді штрафу в розмірі 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 32-річного жителя села Брани Луцького районуПро це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Чоловіка визнали винним у тому, що він, використовуючи спецтехніку, без спеціального дозволу зняв ґрунтовий покрив (родючий шар ґрунту) на земельній ділянці із цільовим призначення «для ведення особистого селянського господарства» та влаштував там штучну водойму.Такі дії спричинили виведення земель з сільськогосподарського обороту та порушення структури ґрунту.Суд призначив волинянинові покарання у виді штрафу в розмірі 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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