Синоптики прогнозують українцям «тропічну» погоду у липні і «осінь» у серпні





Як повідомила Вазіра Мартазінова, липень прогнозують без опадів. У першій половині місяця стовпчики термометра покажуть +28...+30 градусів. Невелике похолодання з дощами почнеться після 20 числа. Водночас можливі сильні грози і бурі.



Але за прогнозом синоптика Леоніда Горбаня, погода в липні буде "тропічною": спека, зливи з грозами і бурі. У перші дні місяця буде стояти спекотна і задушлива погода до +28 градусів. Однак після 4-5 днів спеки пройдуть дощі, що створять ефект тропіків, буде волого і задушливо, пише "Сегодня".



З 8 по 12 липня прогнозують зниження температури повітря до +22 градусів. За словами Горбаня, Україну накриють бурі, грози і град. Але потім знову буде спека і висока вологість. Вдень очікується до +35 градусів у тіні, в південних і східних регіонах навіть до +40.



Після 20 липня знову підуть дощі, але без шквального вітру та граду. Горбань зазначив, що буря можлива з 25 по 27 липня. Закінчиться липень комфортною температурою до +30, але з дощами.



Погода в серпні буде нестійкою. Перша декада місяця буде спекотною до +30 градусів. Водночас перші 5 днів серпня прогнозується одна температура, наступні 5 днів – інша, коли похолодає до +20...+25. Але потім знову температура повітря почне підвищуватися.



До кінця місяця, після 20 серпня, розпочнеться "осіння" погода: буде різке зниження температури та значні опади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Погода в Україні в липні та серпні буде спекотною. Другий місяць літа обіцяє температуру повітря до +40 градусів. Сильна спека спаде вже в серпні, коли підуть дощі.Як повідомила OBOZREVATEL завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН, липень прогнозують без опадів. У першій половині місяця стовпчики термометра покажуть +28...+30 градусів. Невелике похолодання з дощами почнеться після 20 числа. Водночас можливі сильні грози і бурі.Але за прогнозом синоптика Леоніда Горбаня, погода в липні буде "тропічною": спека, зливи з грозами і бурі. У перші дні місяця буде стояти спекотна і задушлива погода до +28 градусів. Однак після 4-5 днів спеки пройдуть дощі, що створять ефект тропіків, буде волого і задушливо, пише "Сегодня".З 8 по 12 липня прогнозують зниження температури повітря до +22 градусів. За словами Горбаня, Україну накриють бурі, грози і град. Але потім знову буде спека і висока вологість. Вдень очікується до +35 градусів у тіні, в південних і східних регіонах навіть до +40.Після 20 липня знову підуть дощі, але без шквального вітру та граду. Горбань зазначив, що буря можлива з 25 по 27 липня. Закінчиться липень комфортною температурою до +30, але з дощами.Погода в серпні буде нестійкою. Перша декада місяця буде спекотною до +30 градусів. Водночас перші 5 днів серпня прогнозується одна температура, наступні 5 днів – інша, коли похолодає до +20...+25. Але потім знову температура повітря почне підвищуватися.До кінця місяця, після 20 серпня, розпочнеться "осіння" погода: буде різке зниження температури та значні опади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію