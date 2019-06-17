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Синоптики прогнозують українцям «тропічну» погоду у липні і «осінь» у серпні

Синоптики прогнозують українцям «тропічну» погоду у липні і «осінь» у серпні
Погода в Україні в липні та серпні буде спекотною. Другий місяць літа обіцяє температуру повітря до +40 градусів. Сильна спека спаде вже в серпні, коли підуть дощі.

Як повідомила OBOZREVATEL завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, липень прогнозують без опадів. У першій половині місяця стовпчики термометра покажуть +28...+30 градусів. Невелике похолодання з дощами почнеться після 20 числа. Водночас можливі сильні грози і бурі.

Але за прогнозом синоптика Леоніда Горбаня, погода в липні буде "тропічною": спека, зливи з грозами і бурі. У перші дні місяця буде стояти спекотна і задушлива погода до +28 градусів. Однак після 4-5 днів спеки пройдуть дощі, що створять ефект тропіків, буде волого і задушливо, пише "Сегодня".

З 8 по 12 липня прогнозують зниження температури повітря до +22 градусів. За словами Горбаня, Україну накриють бурі, грози і град. Але потім знову буде спека і висока вологість. Вдень очікується до +35 градусів у тіні, в південних і східних регіонах навіть до +40.

Після 20 липня знову підуть дощі, але без шквального вітру та граду. Горбань зазначив, що буря можлива з 25 по 27 липня. Закінчиться липень комфортною температурою до +30, але з дощами.

Погода в серпні буде нестійкою. Перша декада місяця буде спекотною до +30 градусів. Водночас перші 5 днів серпня прогнозується одна температура, наступні 5 днів – інша, коли похолодає до +20...+25. Але потім знову температура повітря почне підвищуватися.

До кінця місяця, після 20 серпня, розпочнеться "осіння" погода: буде різке зниження температури та значні опади.

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Теги: прогноз, погода, Україна, літо, липень, серпень, тропіки
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