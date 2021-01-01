У Польщі групу українців побили за спілкування рідною мовою
Сьогодні, 13:00
У польському місті Познань на групу українців напав агресивний чоловік, один з українців від удару втратив свідомість. Постраждалого громадянина України віддали під опіку швидкої допомоги.
Про це повідомляє портал Epoznan, передає "ТСН".
Зазначається, що напад стався у районі Стшешинського озера на пляжі.
"Невідомий чоловік став кричати групі українців, щоб забиралися геть, вдарив одного з них ногою по голові так, що той втратив свідомість. Після нападу "герой" став тікати, але іншим відпочивальникам його вдалося упіймати", - розповів один з очевидців інциденту.
За його словами, агресивний чоловік був п’яний і шукав приводу, а коли почув, що компанія розмовляє українською, причепився до них.
"Поліцейські з водної поліції, що рухалися на човні, прибули на місце після повідомлення від відпочивальників. Їм показали місце, де лежить непритомний побитий чоловік. Йому надали медичну допомогу. У якийсь момент він опритомнів і пояснив, що на нього напав чоловік, вигукуючи гасла на основі національності", - розповіла Марта Мруз з поліції Познані.
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Про це повідомляє портал Epoznan, передає "ТСН".
Зазначається, що напад стався у районі Стшешинського озера на пляжі.
"Невідомий чоловік став кричати групі українців, щоб забиралися геть, вдарив одного з них ногою по голові так, що той втратив свідомість. Після нападу "герой" став тікати, але іншим відпочивальникам його вдалося упіймати", - розповів один з очевидців інциденту.
За його словами, агресивний чоловік був п’яний і шукав приводу, а коли почув, що компанія розмовляє українською, причепився до них.
"Поліцейські з водної поліції, що рухалися на човні, прибули на місце після повідомлення від відпочивальників. Їм показали місце, де лежить непритомний побитий чоловік. Йому надали медичну допомогу. У якийсь момент він опритомнів і пояснив, що на нього напав чоловік, вигукуючи гасла на основі національності", - розповіла Марта Мруз з поліції Познані.
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