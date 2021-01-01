У Польщі групу українців побили за спілкування рідною мовою





Про це повідомляє портал Epoznan, передає



Зазначається, що напад стався у районі Стшешинського озера на пляжі.



"Невідомий чоловік став кричати групі українців, щоб забиралися геть, вдарив одного з них ногою по голові так, що той втратив свідомість. Після нападу "герой" став тікати, але іншим відпочивальникам його вдалося упіймати", - розповів один з очевидців інциденту.



За його словами, агресивний чоловік був п’яний і шукав приводу, а коли почув, що компанія розмовляє українською, причепився до них.



"Поліцейські з водної поліції, що рухалися на човні, прибули на місце після повідомлення від відпочивальників. Їм показали місце, де лежить непритомний побитий чоловік. Йому надали медичну допомогу. У якийсь момент він опритомнів і пояснив, що на нього напав чоловік, вигукуючи гасла на основі національності", - розповіла Марта Мруз з поліції Познані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У польському місті Познань на групу українців напав агресивний чоловік, один з українців від удару втратив свідомість. Постраждалого громадянина України віддали під опіку швидкої допомоги.Про це повідомляє портал Epoznan, передає "ТСН". Зазначається, що напад стався у районі Стшешинського озера на пляжі."Невідомий чоловік став кричати групі українців, щоб забиралися геть, вдарив одного з них ногою по голові так, що той втратив свідомість. Після нападу "герой" став тікати, але іншим відпочивальникам його вдалося упіймати", - розповів один з очевидців інциденту.За його словами, агресивний чоловік був п’яний і шукав приводу, а коли почув, що компанія розмовляє українською, причепився до них."Поліцейські з водної поліції, що рухалися на човні, прибули на місце після повідомлення від відпочивальників. Їм показали місце, де лежить непритомний побитий чоловік. Йому надали медичну допомогу. У якийсь момент він опритомнів і пояснив, що на нього напав чоловік, вигукуючи гасла на основі національності", - розповіла Марта Мруз з поліції Познані.

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