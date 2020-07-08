П'яний водій тицяв волинським патрульним хабар

Волинським патрульним водій, що перевищив швидкість і був "Під градусом", пропонував неправомірну вигоду.Про це інформує патрульна поліція Волинської області у фейсбуці.Під час несення служби у суботу, 26-го червня, на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) волинські патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz Actros, який рухався з перевищенням допустимої швидкості у населеному пункті (перевищення на 25 км/год).Під час перевірки документів інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.Залучивши двох свідків для проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння у встановленому законом порядку, керманич, з метою уникнення адміністративної відповідальності, почав пропонувати інспекторам неправомірну вигоду у вигляді 200 євро. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за вказані дії, однак чоловік збільшив суму і почав пропонувати поліцейським грошові кошти у сумі 300 євро.На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Ковельського РУП та забезпечували охорону місця події.