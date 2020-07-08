П'яний водій тицяв волинським патрульним хабар
Сьогодні, 13:23
Волинським патрульним водій, що перевищив швидкість і був "Під градусом", пропонував неправомірну вигоду.
Про це інформує патрульна поліція Волинської області у фейсбуці.
Під час несення служби у суботу, 26-го червня, на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) волинські патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz Actros, який рухався з перевищенням допустимої швидкості у населеному пункті (перевищення на 25 км/год).
Під час перевірки документів інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.
Залучивши двох свідків для проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння у встановленому законом порядку, керманич, з метою уникнення адміністративної відповідальності, почав пропонувати інспекторам неправомірну вигоду у вигляді 200 євро. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за вказані дії, однак чоловік збільшив суму і почав пропонувати поліцейським грошові кошти у сумі 300 євро.
На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Ковельського РУП та забезпечували охорону місця події.
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Про це інформує патрульна поліція Волинської області у фейсбуці.
Під час несення служби у суботу, 26-го червня, на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) волинські патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz Actros, який рухався з перевищенням допустимої швидкості у населеному пункті (перевищення на 25 км/год).
Під час перевірки документів інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.
Залучивши двох свідків для проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння у встановленому законом порядку, керманич, з метою уникнення адміністративної відповідальності, почав пропонувати інспекторам неправомірну вигоду у вигляді 200 євро. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за вказані дії, однак чоловік збільшив суму і почав пропонувати поліцейським грошові кошти у сумі 300 євро.
На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Ковельського РУП та забезпечували охорону місця події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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