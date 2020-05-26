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В пам'ять про загиблих воїнів: волинян кличуть долучитися до «Murph Challenge 2021»

В пам'ять про загиблих воїнів: волинян кличуть долучитися до «Murph Challenge 2021»
В пам'ять про загиблих українських воїнів волинян запрошують долучитися до "Murph Challenge Kovel-2021".

Про це повідомляють організатори заходу у фейсбуці.

Дійство відбудеться у неділю, 4 липня, в парку імені Лесі Українки у місті Ковелі. Захід розпочнеться о 10:00. Участь - безкоштовна.

Під час виконання комплексу Мерфі не буде поділу на групи, не буде перших місць і чемпіонів. Не буде переможців та переможених.

До участі запрошуються учасники віком від 18 років, які не мають медичних протипоказань щодо інтенсивних фізичних навантажень.

Потрібно виконати за максимально короткий час:
- 1 миля (1,6км) біг;
- 100 підтягувань (будь-який хват, будь-який стиль);
- 200 відтискань від підлоги;
- 300 присідань;
- 1 миля (1,6км) біг.

Організатори: Ковельська спілка учасників бойових дій на Сході України. Захід відбудеться під патронатом Ковельського міського голови Ігоря Чайки, за підтримки МЦ "Спорт для всіх", небайдужих спортсменів та ветеранів.

Реєстрація обов'язкова за номером телефону: +380 953 38 86 96 (Віталій).

До слова, Murph Challenge (Комплекс Мерфі) - комплекс фізичних вправ, який впровадив лейтенант військово-морських сил США Майкл Мерфі (загинув у 2005 році в Афганістані у віці 29 років).

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Теги: Ковель, комплекс Мерфі, військові
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