На волинському підприємстві загинув вантажник





Стався смертельний нещасний випадок 25 червня в ТзОВ «Ю.КЕНВЕС», інформує управління Держпраці.



За попередніми даними, під час штабелювання дощок в сушильній камері дві верхні пачки дощок впали на потерпілого.



В області створять комісію з розслідування смертельного випадку, яка з’ясує обставини та причини його настання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську смертельно травмувався вантажник.Стався смертельний нещасний випадок 25 червня в ТзОВ «Ю.КЕНВЕС», інформує управління Держпраці.За попередніми даними, під час штабелювання дощок в сушильній камері дві верхні пачки дощок впали на потерпілого.В області створять комісію з розслідування смертельного випадку, яка з’ясує обставини та причини його настання.

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