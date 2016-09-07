вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волинському підприємстві загинув вантажник

На волинському підприємстві загинув вантажник
У Нововолинську смертельно травмувався вантажник.

Стався смертельний нещасний випадок 25 червня в ТзОВ «Ю.КЕНВЕС», інформує управління Держпраці.

За попередніми даними, під час штабелювання дощок в сушильній камері дві верхні пачки дощок впали на потерпілого.

В області створять комісію з розслідування смертельного випадку, яка з’ясує обставини та причини його настання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, вантажник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за святкові вихідні зловили 13 водіїв «під мухою» та «під кайфом»
Сьогодні, 14:40
Мешканцям багатоповерхівки, яка горіла у Володимирі, виплатять допомогу
Сьогодні, 14:35
На волинському підприємстві загинув вантажник
Сьогодні, 14:26
У луцькому парку запрацювала «Ротонда». ФОТО
Сьогодні, 14:04
Під Луцьком молодик за кермом Volkswagen збив велосипедиста, потерпілий помер у лікарні
Сьогодні, 13:40
Схожі новини
У Луцьку з мосту впав чоловік У Луцьку з мосту впав чоловік
07 вересень, 2016, 17:06
Під Луцьком молодик за кермом Volkswagen збив велосипедиста, потерпілий помер у лікарні Під Луцьком молодик за кермом Volkswagen збив велосипедиста, потерпілий помер у лікарні
Сьогодні, 13:40
Стали відомі подробиці аварії в селі Дерно, у якій загинув 17-річний мотоцикліст Стали відомі подробиці аварії в селі Дерно, у якій загинув 17-річний мотоцикліст
Сьогодні, 10:52
Під час півмарафону у Львові помер 23-річний учасник Під час півмарафону у Львові помер 23-річний учасник
27 червень, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за святкові вихідні зловили 13 водіїв «під мухою» та «під кайфом»
Сьогодні, 14:40
 0
Мешканцям багатоповерхівки, яка горіла у Володимирі, виплатять допомогу
Сьогодні, 14:35
 0
На волинському підприємстві загинув вантажник
Сьогодні, 14:26
 0
У луцькому парку запрацювала «Ротонда». ФОТО
Сьогодні, 14:04
 0
Під Луцьком молодик за кермом Volkswagen збив велосипедиста, потерпілий помер у лікарні
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8