На волинському підприємстві загинув вантажник
Сьогодні, 14:26
У Нововолинську смертельно травмувався вантажник.
Стався смертельний нещасний випадок 25 червня в ТзОВ «Ю.КЕНВЕС», інформує управління Держпраці.
За попередніми даними, під час штабелювання дощок в сушильній камері дві верхні пачки дощок впали на потерпілого.
В області створять комісію з розслідування смертельного випадку, яка з’ясує обставини та причини його настання.
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Стався смертельний нещасний випадок 25 червня в ТзОВ «Ю.КЕНВЕС», інформує управління Держпраці.
За попередніми даними, під час штабелювання дощок в сушильній камері дві верхні пачки дощок впали на потерпілого.
В області створять комісію з розслідування смертельного випадку, яка з’ясує обставини та причини його настання.
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