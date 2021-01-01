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Мешканцям багатоповерхівки, яка горіла у Володимирі, виплатять допомогу

Мешканцям багатоповерхівки, яка горіла у Володимирі, виплатять допомогу
Представники мерії виїжджали до будинку на вулиці Поліської Січі у Володимирі, де тиждень тому, 22-го червня, трапилася пожежа. Під’їзд людям відремонтують, а також виплатять допомогу, проте небезпечного сусідства поки не позбавлять.

Про це розповів під час брифінгу 29-го червня міський голова Володимира Ігор Пальонка,- пише Буг.

“Виїжджали представники міськвиконкому. Квартира прибрана, винесені речі. Дано доручення ЖЕКу відремонтувати під’їзд, який постраждав під час пожежі”, – сказав мер.

Як він зазначив, мешканцям рекомендували звернутися у міськвиконком, щоб отримати допомогу по збитках.

Щодо проблемного і небезпечного сусідства, то поки що “комісія дає рекомендації. Будемо думати, що робити”, сказав Пальонка.

Нагадаємо, у Володимирі горів багатоповерховий будинок, тоді евакуйовували людей. Мешканці скаржаться, що в квартирі, що горіла, утворили притон та смітник, а нещодавно могли спалити півбудинку. Таке сусідство вони терплять роками і ніхто не може допомогти.

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Теги: пожежа, Володимир, мерія, допомога
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