На Волині за святкові вихідні зловили 13 водіїв «під мухою» та «під кайфом»





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У суботу волинські патрульні виявили на вулиці Глушець, що у Луцьку, автомобіль Volkswagen Bora, водій якого порушив ПДР. Під час спілкування з 29-річним керманичем, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці події показав результат у 0,75 проміле, що майже в 4 рази перевищує допустиму норму. Однак керманич не погодився із результатом і виявив бажання пройти огляд у медичному закладі.



При доставленні водія до лікарні останній різко вибіг із службового автомобіля та почав втікати. При цьому перебіг проїзну частину поза пішохідним переходом. Чоловіка затримали. Згодом він відмовився від проходження огляду у лікаря.



Цього ж дня у місті Ковель патрульні отримали виклик про пошкодження майна на АЗС, що на вулиці Варшавській. Патрульні прибули на місце події та встановили, що автомобіль Volkswagen Passat, рухаючись заднім ходом, не врахував безпечної дистанції та здійснив наїзд на перешкоду, а саме на колонку. Внаслідок чого автівка та АЗС отримали механічні пошкодження. Під час спілкування з керманичем, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння у медичному закладі показав результат у 1,92 проміле, що майже в 10 разів перевищує допустиму норму.



Наступного дня під час несення служби на стаціонарному посту "Явір", що на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Устилуг), волинські патрульні зафіксували, як автомобіль Opel Astra порушив п.10.8 ПДР.

Під час спілкування з керманичем, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці події показав, що керманич дійсно перебуває у стані алкогольного сп’яніння.



У всіх випадках, поліцейські складали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За святкові вихідні, 26, 27, 28-го червня, інспектори патрульної поліції Волині виявили 13 водіїв, які сіли за кермо у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. патрульній поліції Волині розповіли про декілька випадків:У суботу волинські патрульні виявили на вулиці Глушець, що у Луцьку, автомобіль Volkswagen Bora, водій якого порушив ПДР. Під час спілкування з 29-річним керманичем, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці події показав результат у 0,75 проміле, що майже в 4 рази перевищує допустиму норму. Однак керманич не погодився із результатом і виявив бажання пройти огляд у медичному закладі.При доставленні водія до лікарні останній різко вибіг із службового автомобіля та почав втікати. При цьому перебіг проїзну частину поза пішохідним переходом. Чоловіка затримали. Згодом він відмовився від проходження огляду у лікаря.Цього ж дня у місті Ковель патрульні отримали виклик про пошкодження майна на АЗС, що на вулиці Варшавській. Патрульні прибули на місце події та встановили, що автомобіль Volkswagen Passat, рухаючись заднім ходом, не врахував безпечної дистанції та здійснив наїзд на перешкоду, а саме на колонку. Внаслідок чого автівка та АЗС отримали механічні пошкодження. Під час спілкування з керманичем, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння у медичному закладі показав результат у 1,92 проміле, що майже в 10 разів перевищує допустиму норму.Наступного дня під час несення служби на стаціонарному посту "Явір", що на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Устилуг), волинські патрульні зафіксували, як автомобіль Opel Astra порушив п.10.8 ПДР.Під час спілкування з керманичем, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці події показав, що керманич дійсно перебуває у стані алкогольного сп’яніння.У всіх випадках, поліцейські складали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

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