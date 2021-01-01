Музей-садиба Липинського на Волині потребує ремонту. ВІДЕО





Про це розповіла Віра Чопко.



Музей у маєтку функціонує останні 10 років. За цей час його відвідало понад 20 тисяч туристів.



"У музеї понад дві тисячі експонатів основного фонду. Ще дві тисячі допоміжного", – каже Віра Чопко. Але вони псуються через діряву покрівлю. 13 років тому будинок Липинських покрили гонтом – матеріалом у вигляді клинчастих дощок. Гонт зіпсувався і покрівля почала протікати.



"Вода затікає у приміщення, псується стеля у експозиційному залі. Коли дуже сильні дощі, то через фундамент, через підвали, вода затікає у приміщення музею", – каже завідувачка.



Через вологу стіни на цокольному поверсі вкрилися пліснявою.



Стіни у деяких приміщеннях почали обсипатися, – каже прибиральниця музею Неля Скрипець. Жінка щодня вимітає з кімнат залишки штукатурки та каміння.



Меморіальний музей-садиба В’ячеслава Липинського є відділом Волинського краєзнавчого музею. Його директорка Оксана Важатко розповіла, протягом 10 років єдиний раз, у 2019-му, Затурцівському музею виділили 200 тисяч гривень.



Зараз музейники працюють над тим, аби подати проєкт ремонту музею у рамках "Програми підтримки секторальної політики". Скільки вартувати ремонт невідомо.



Довідково: Сімейний маєток Липинських, був збудований у період з 1927 по 1931 роки. Земельна ділянка навколо будинку – 710 га. На території садиби є господарський двір, парк, фруктовий сад та город.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Меморіальний музей В’ячеслава Липинського – українського політичного діяча, історика, соціолога та публіциста, який знаходиться у селі Затурці, потребує ремонту.Про це розповіла Суспільному завідувачка музеюМузей у маєтку функціонує останні 10 років. За цей час його відвідало понад 20 тисяч туристів."У музеї понад дві тисячі експонатів основного фонду. Ще дві тисячі допоміжного", – каже Віра Чопко. Але вони псуються через діряву покрівлю. 13 років тому будинок Липинських покрили гонтом – матеріалом у вигляді клинчастих дощок. Гонт зіпсувався і покрівля почала протікати."Вода затікає у приміщення, псується стеля у експозиційному залі. Коли дуже сильні дощі, то через фундамент, через підвали, вода затікає у приміщення музею", – каже завідувачка.Через вологу стіни на цокольному поверсі вкрилися пліснявою.Стіни у деяких приміщеннях почали обсипатися, – каже прибиральниця музею. Жінка щодня вимітає з кімнат залишки штукатурки та каміння.Меморіальний музей-садиба В’ячеслава Липинського є відділом Волинського краєзнавчого музею. Його директорка Оксана Важатко розповіла, протягом 10 років єдиний раз, у 2019-му, Затурцівському музею виділили 200 тисяч гривень.Зараз музейники працюють над тим, аби подати проєкт ремонту музею у рамках "Програми підтримки секторальної політики". Скільки вартувати ремонт невідомо.Сімейний маєток Липинських, був збудований у період з 1927 по 1931 роки. Земельна ділянка навколо будинку – 710 га. На території садиби є господарський двір, парк, фруктовий сад та город.

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