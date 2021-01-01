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Музей-садиба Липинського на Волині потребує ремонту. ВІДЕО

Музей-садиба Липинського на Волині потребує ремонту. ВІДЕО
Меморіальний музей В’ячеслава Липинського – українського політичного діяча, історика, соціолога та публіциста, який знаходиться у селі Затурці, потребує ремонту.

Про це розповіла Суспільному завідувачка музею Віра Чопко.

Музей у маєтку функціонує останні 10 років. За цей час його відвідало понад 20 тисяч туристів.

"У музеї понад дві тисячі експонатів основного фонду. Ще дві тисячі допоміжного", – каже Віра Чопко. Але вони псуються через діряву покрівлю. 13 років тому будинок Липинських покрили гонтом – матеріалом у вигляді клинчастих дощок. Гонт зіпсувався і покрівля почала протікати.

"Вода затікає у приміщення, псується стеля у експозиційному залі. Коли дуже сильні дощі, то через фундамент, через підвали, вода затікає у приміщення музею", – каже завідувачка.

Через вологу стіни на цокольному поверсі вкрилися пліснявою.

Стіни у деяких приміщеннях почали обсипатися, – каже прибиральниця музею Неля Скрипець. Жінка щодня вимітає з кімнат залишки штукатурки та каміння.

Меморіальний музей-садиба В’ячеслава Липинського є відділом Волинського краєзнавчого музею. Його директорка Оксана Важатко розповіла, протягом 10 років єдиний раз, у 2019-му, Затурцівському музею виділили 200 тисяч гривень.

Зараз музейники працюють над тим, аби подати проєкт ремонту музею у рамках "Програми підтримки секторальної політики". Скільки вартувати ремонт невідомо.

Довідково: Сімейний маєток Липинських, був збудований у період з 1927 по 1931 роки. Земельна ділянка навколо будинку – 710 га. На території садиби є господарський двір, парк, фруктовий сад та город.


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Теги: меморіальний музей, В’ячеслав Липинський, ремонт
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