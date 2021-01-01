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У Польщі на будівництві важко травмувались двоє чоловіків з України

У Польщі на будівництві важко травмувались двоє чоловіків з України
Двоє працівників з України постраждали від нещасного випадку на будівництві нового приміщення РАЦСу в місті Плоцьк у Польщі.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на petronews.pl, інцидент стався 25 червня близько 8:00.

Інформують, що двоє працівників з України знаходилися на висоті 1-го поверху, коли під ними раптово обвалилося перекриття. Внаслідок падіння обоє зазнали серйозних травм. Постраждалими виявилися 31-річний та 56-річний українці. Вони досі перебувають у лікарні.

Обставини та причини, які призвели до нещасного випадку, зараз вивчають місцеві прокуратура та експерти з будівельного нагляду.

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Теги: Польща, українці, будівництво, травми
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