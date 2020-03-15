До Луцька завітає письменниця Оксана Забужко

Перша луцька літературна резиденція «Місто натхнення» готується зустрічатиПро це йдеться на сайті Луцькради.До слова, її знаковий роман «Польові дослідження з українського сексу» був визнаний «книжкою, що найбільше вплинула на українське суспільство за 15 років незалежності», найширше перекладений у світі твір нової української прози (15 мов), включений до багатьох обов'язкових списків та рейтингів сучасної східноєвропейської класики.Є в Оксани Стефанівни і найбільш луцька книга «Код Гурніка», в якій місто пізнається із тексту за її дитячими спогадами. Саме про цю книгу, а ще про «Планету полин» та інтелектуальний детектив «Як рубали вишневий сад» говоритимуть з авторкою на зустрічі з читачами, яка відбудеться 4 липня о 17.00 на подвір'ї біля башти князів Чорторийських (вхід з вул. Драгоманова, 27).Організатори передбачають можливість придбати книги Оксани Забужко на цій події та отримати пам'ятний підпис під час автограф сесії письменниці.