До Луцька завітає письменниця Оксана Забужко
Сьогодні, 16:01
Перша луцька літературна резиденція «Місто натхнення» готується зустрічати Оксану Забужко.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
До слова, її знаковий роман «Польові дослідження з українського сексу» був визнаний «книжкою, що найбільше вплинула на українське суспільство за 15 років незалежності», найширше перекладений у світі твір нової української прози (15 мов), включений до багатьох обов'язкових списків та рейтингів сучасної східноєвропейської класики.
Є в Оксани Стефанівни і найбільш луцька книга «Код Гурніка», в якій місто пізнається із тексту за її дитячими спогадами. Саме про цю книгу, а ще про «Планету полин» та інтелектуальний детектив «Як рубали вишневий сад» говоритимуть з авторкою на зустрічі з читачами, яка відбудеться 4 липня о 17.00 на подвір'ї біля башти князів Чорторийських (вхід з вул. Драгоманова, 27).
Організатори передбачають можливість придбати книги Оксани Забужко на цій події та отримати пам'ятний підпис під час автограф сесії письменниці.
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Про це йдеться на сайті Луцькради.
До слова, її знаковий роман «Польові дослідження з українського сексу» був визнаний «книжкою, що найбільше вплинула на українське суспільство за 15 років незалежності», найширше перекладений у світі твір нової української прози (15 мов), включений до багатьох обов'язкових списків та рейтингів сучасної східноєвропейської класики.
Є в Оксани Стефанівни і найбільш луцька книга «Код Гурніка», в якій місто пізнається із тексту за її дитячими спогадами. Саме про цю книгу, а ще про «Планету полин» та інтелектуальний детектив «Як рубали вишневий сад» говоритимуть з авторкою на зустрічі з читачами, яка відбудеться 4 липня о 17.00 на подвір'ї біля башти князів Чорторийських (вхід з вул. Драгоманова, 27).
Організатори передбачають можливість придбати книги Оксани Забужко на цій події та отримати пам'ятний підпис під час автограф сесії письменниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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До Луцька завітає письменниця Оксана Забужко
Сьогодні, 16:01