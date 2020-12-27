На Волині 21-річний мотоцикліст їхав «під градусом» і пропонував поліцейським хабар





Сталося це 25 червня, інформує ГУНП в області.



Правоохоронці встановили, що транспортний засіб не зареєстрований взагалі, до того ж, керманич мав ознаки алкогольного сп’яніння. Аби уникнути адміністративної відповідальності за порушення, водій запропонував поліцейським неправомірну вигоду – 1000 гривень.



Нині йому загрожує не лише штраф та позбавлення права керування, а й кримінальна відповідальність, відповідно до ст. 369 Кримінального Кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу села Смолигів. 21-річний мешканець села Антонівка рухався з порушенням правил дорожнього руху мотоциклом «Альфа».Сталося це 25 червня, інформує ГУНП в області.Правоохоронці встановили, що транспортний засіб не зареєстрований взагалі, до того ж, керманич мав ознаки алкогольного сп’яніння. Аби уникнути адміністративної відповідальності за порушення, водій запропонував поліцейським неправомірну вигоду – 1000 гривень.Нині йому загрожує не лише штраф та позбавлення права керування, а й кримінальна відповідальність, відповідно до ст. 369 Кримінального Кодексу України.

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