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На Волині 21-річний мотоцикліст їхав «під градусом» і пропонував поліцейським хабар

На Волині 21-річний мотоцикліст їхав «під градусом» і пропонував поліцейським хабар
На автодорозі поблизу села Смолигів. 21-річний мешканець села Антонівка рухався з порушенням правил дорожнього руху мотоциклом «Альфа».

Сталося це 25 червня, інформує ГУНП в області.

Правоохоронці встановили, що транспортний засіб не зареєстрований взагалі, до того ж, керманич мав ознаки алкогольного сп’яніння. Аби уникнути адміністративної відповідальності за порушення, водій запропонував поліцейським неправомірну вигоду – 1000 гривень.

Нині йому загрожує не лише штраф та позбавлення права керування, а й кримінальна відповідальність, відповідно до ст. 369 Кримінального Кодексу України.


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Теги: хабар, поліція, мотоцикліст
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