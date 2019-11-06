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Будувати аеропорт у Луцьку немає сенсу, – ексміністр інфраструктури

Будувати аеропорт у Луцьку немає сенсу, – ексміністр інфраструктури
Ексміністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що розвивати аеропорти в Чернігові, Луцьку та Хмельницькому немає сенсу.

Про це повідомляє «Слово і діло».

Нагадаємо, у березні цього року стало відомо, що Луцькрада веде перемовини з інвестором щодо будівництва аеропорту. Інформаційне агентство ВолиньPost поспілкувалося з ініціативною групою, котра просуває питання зведення летовища, та розпитало, де воно розташовуватиметься, скільки коштуватиме та за скільки, наприклад, можна буде долетіти з Луцька до Києва.

«Для цих аеропортів трафіку просто не буде, тому що вони досить близько розташовані до аеропортів інших міст», – сказав Криклій в інтерв'ю «Слово і діло», коментуючи обіцянку президента відновити аеропорти в кожному обласному центрі.

«Дивіться, щоб аеропорт виконував тільки влітку чартерні рейси до Туреччини, а на зиму – в Єгипет, це, мені здається, марнотратство. Зрозуміло, що в Чернігові навіть немає тієї кількості пасажирів, які б подорожували. І до Києва, в аеропорт «Бориспіль», не так далеко. До столиці точно не будуть летіти», – додав він.

Ексміністр також прокоментував обіцянку Володимира Зеленського створити державну авіакомпанію.

«Є дві діаметрально протилежних позиції. З одного боку, ми говоримо про те, що держава завжди неефективний управлінець, поганий менеджер, на всіх підприємствах у нас брешуть і крадуть, тому ми їх продаємо і віддаємо в концесію, щоб держава не мала до цього відношення. З іншого боку, ми фактично щось створюємо знову, нове, державне. Якщо ми говоримо саме про те, щоб розвивати внутрішні регіональні перевезення і підтримувати нашого вітчизняного виробника, я б більше дивився все-таки в напрямку заходів стимулювання. Є «Роза вітрів», яка літає, SkyUp ... », – розповів Криклій.

Він додав, що для України буде економічно важко мати свого авіаперевізника.

Фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, аеропорт, Владислав Криклій
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